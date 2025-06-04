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        Haberler Magazin Ünlüler, konserde - Magazin haberleri

        Ünlüler, konserde

        Guns N' Roses konserine ünlüler de akın etti. O ünlüler, konseri dinlemek için stadyuma girmeden önce çeşitli konularda açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 09:05 Güncelleme: 04.06.2025 - 09:46
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        Ünlüler konserde
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        Guns N' Roses'un İstanbul'daki konserine giden ünlüler, dünya ünlü gurubu dinleyecek olmanın mutluluğuyla bir hayli keyifli bir akşam geçirdi. Ünlüler, konsere girmeden önce çeşitli konularda açıklamalarda bulundu.

        "KİMYALARI ÇOK GÜZELDİ"

        Basın mensupları ile sohbet eden Birce Akalay - Hakan Kurtaş çifti, "Nazara inanır mısınız?" sorusuna; "Kem gözler olabilir. Kötü enerji diyelim" dedi. İlk kez konseri canlı dinleyeceklerini söyleyen ikiliden Birce Akalay, sevgilisine övgüler yağdırdı; "Hakan beyi çok seviyorum ve projelerini beğenerek izliyorum. Birbirimizin yaptığı işlerle gurur duyuyoruz ve birbirimizi sonuna kadar destekliyoruz." Akalay, Hakan Kurtaş'ın dijital bir platformda Serenay Sarıkaya ile rol aldığı yapım hakkında ise "Kimyaları çok güzeldi. İzlemeden sonra da 'Çok yakışıyorsunuz iyi ki birlikte oynamışsınız" demiştim" diye konuştu.

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        "HANIMCIYIM"

        Alper Kul ile eşi Aylin Kontante konsere katılan ünlü isimlerdendi. Gazeteciler ile kış sezonu hakkında sohbet eden çiftten Kul, "Hanımımıza, hanımcılık yapıyoruz. Yaz geldi biraz tatile gideriz." dedi. Eşi Aylin Kontante ise "Evet kendisi fazlasıyla hanımcıdır. Ben, mutlu olursam evdeki herkes mutlu olur diye düşünür ve her şeye tamam der" dedi.

        AYRI AYRI GELDİLER

        Kıvanç Tatlıtuğ, tek başına konsere geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlamayan ve hızlıca içeriye giren Kıvanç Tatlıtuğ, "Kolay gelsin" diyerek selam vermekle yetindi. Eşi Başak Dizer ise yaklaşık bir saat sonra konserin başlamasının ardından konsere geldi.

        Hadise, konsere geç kalınca hiçbir açıklamada bulunmadan içeriye girdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Guns N Roses
        #birce akalay
        #Halit Ergenç
        #kıvanç tatlıtuğ

        BURÇLAR

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        Koç
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        Boğa
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