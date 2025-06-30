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        Ünlüler Bodrum sahilinde

        Bodrum'daki ünlü oyuncular denize girerken objektiflere yansıdı. Hadise, kabandan çıkmazken, Hazal Filiz Küçükköse köpeğiyle denizin keyfini çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 22:57 Güncelleme: 30.06.2025 - 22:57
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        Ünlüler Bodrum sahilinde
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, Bodrum'da düzenlenen bir etkinlikte oyuncular denize girerken objektiflere yansıdı.

        Hadise, uzun süre girdiği kabandan çıkmayarak dikkat çekti.

        Hadise, kardeşi Derya Açıkgöz ve Ekin Türkmen ile uzun uzun sohbet etti.

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        Hazal Filiz Küçükköse ise köpeğini denize sokarak keyifli anlar yaşadı.

        Daha sonra denize giren Küçükköse’nin hali, objektiflere böyle yansıdı.

        Damla Sönmez de denize girerken görüntülendi.

        Damla Sönmez, uzun süre arkadaşlarıyla sohbet etti.

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        #BODRUM
        #hadise

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