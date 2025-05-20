Ünlüler 19 Mayıs'ı sahnede kutladılar

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı milli mücadele, bugün 106 yaşına girdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanırken ünlü şarkıcılar da sahne aldıkları şehirlerde sevenleriyle bir araya geldi.

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Ankara'nın Sincan ilçesinde sevenleriyle bir araya gelen Bengü, "Şarklarımla Türk gençliğine sarıldım bu gece, birlikte ışıl ışıl parladık. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Bengü

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Merve Özbey de Ankara, Kilis ve Osmaniye'de sevenleriyle bir araya geldi.

Merve Özbey

Güliz Ayla ise Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde dinleyicileriyle bir araya geldi. Ayla, "Bugün burada bu güzel kalabalıkla birlikte olmak, 19 Mayıs'ı bu şekilde kutlamak benim için büyük bir onur" ifadelerini kullandı.

Güliz Ayla

Soner Arıca da Ordu, Akyazı Sahili Etkinlik Alanı'nda sevenleriyle bir araya geldi.

Soner Arıca