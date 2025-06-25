Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarının anlatımıyla hafızalara kazınan Türk spor medyasının tanınan isimlerinden Sabri Ugan, yaklaşık 3 aydır akciğer kanseri tedavisi gördüğünü açıklamıştı.

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Sabri Ugan, geçtiğimiz günlerde hastalığıyla ilgili açıklamada bulunarak; "Size gecikmiş bir açıklama borcum var. Yaklaşık 3 aydır sosyal medyada yokum. Bunun sebebi sağlık sorumlarım. Ciddi sağlık sorunlarım var ama moralim hiç bozuk değil. Hayata sıkı sık tutunuyorum. Çünkü biliyorum ki bu hastalığın tedavisinde özne benim. Birinci kemoterapiyi tamamladık. Hayattan kopmayın. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim" demişti.

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"BABAMIN MÜCADELESİ YOĞUN BAKIMDA DEVAM EDİYOR"

Ünlü spor spikerinin oğlu Doruk Ugan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasının son durumunu açıkladı. Doruk Ugan; "Babama anılarını yazan, onu sevdiğini söyleyen, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Babam, sesinin hafızanızda yer etmiş olmasından, çocukluğunuzda ya da gençliğinizin bir yerinde size eşlik etmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyor. Geçtiğimiz günleri, ona gelen mesajları okuyarak geçirdim. Her birini gözleri dolarak, tebessümle dinledi. Şimdi arayıp hâlini soranlar için: Babamın mücadelesi yoğun bakımda devam ediyor. Dualarınızı eksik etmeyin. Sizi çok seviyor" dedi.