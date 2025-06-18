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        Haberler Magazin Ünlü şef, Ahhe Burrel ölü bulundu

        Ünlü şef ölü olarak bulundu

        Dünyaca ünlü şef Anne Burrel, evinde ölü olarak bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 09:51 Güncelleme: 18.06.2025 - 09:52
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        Yemek şovlarının dünyaca tanınan şefi Anne Burrel, New York'taki evinde ölü olarak bulundu.

        55 yaşındaki Anne Burrell'in ölüm nedeni henüz aydınlığa kavuşmadı. Burrell'in çalıştığı televizyon kanalının yaptığı açıklamada; "55 yaşındaki Anne Burrell'in New York'taki evinde vefat ettiğini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Sarı saçları ve ışıltılı kişiliğiyle Anne Burrell, Food Network'ün popüler programı 'Worst Cooks in America'nın çok sevilen ve hayranlarının favorisi olan sunucusuydu. Burrell, mutfak dünyasındaki çalışmalarıyla gurur duyan, sektörün deneyimli ve tutkulu bir öğretmeniydi” denildi.

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        #Anne Burrell

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