Lvbel C5, tahliye oldu
Uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan 'Lvbel C5' lakaplı rapçi Süleyman Burak Bodur, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Rapçi Süleyman Burak Bodur, tahliye edilmesinin ardından ailesi ve arkadaşlarıyla Kandıra Cezaevi'ne yakın bir tesise giderek güvercin uçurdu. Bodur, o anları "Allah'ıma şükürler olsun" notu ile sosyal medyadan paylaştı
LvBel C5 ismiyle bilinen rapçi Süleyman Burak Bodur, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'Uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçu' kapsamında 5 Mayıs'ta avukatıyla ifadesinin alınması için Gebze Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı.
İfadesinin ardından Bodur, adliyeye sevk edildi. Gebze Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Süleyman Burak Bodur, tutuklanıp Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.
Süleyman Burak Bodur'un mahkemede verdiği ifadede, şarkılarında geçen sözleri kasıtlı yazmadığını, sadece sözlerin kafiyeleri uysun diye yazdığını ve bunun suç olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi. Süreçte Bodur'un avukatının yaptığı itiraz, bugün sonuçlandı. Mahkeme, Bodur'un tutuksuz yargılanmasına karar verdi.
TAHLİYE EDİLDİ
Süleyman Burak Bodur, kararın ardından tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi’nden bugün saat 17.30 sıralarında tahliye edildi. Araçla cezaevinden çıkan Bodur’u ailesi, yakınları ve arkadaşları karşıladı.
Araçtan inmeyen Bodur, konvoy eşliğinde bölgeden ayrıldı.
GÜVERCİN UÇURDU
Rapçi Bodur, tahliye edilmesinin ardından ailesi ve arkadaşlarıyla Kandıra Cezaevi’ne yakın bir tesise giderek güvercin uçurdu. Bodur, o anları “Allah’ıma şükürler olsun” notu ile sosyal medyadan paylaştı.