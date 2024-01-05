Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ünlü pop yıldız Britney Spears'tan kesin karar "Asla geri dönmeyeceğim"

        Spears'tan kesin karar "Asla geri dönmeyeceğim"

        Özel yaşamı ile sosyal medya gündeminden düşmeyen ünlü pop yıldızı Britney Spears, bir daha albüm yapmayacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 09:27 Güncelleme: 05.01.2024 - 09:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          KİTABI REKOR KIRDI

          Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears'ın şöhret, kariyer, annelik ve özgürlük konularına odaklandığı anı kitabı "İçimdeki Kadın (The Woman in Me)" ilk haftasında satış rekorları kırdı.

          Anı kitabının başarısıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Spears, yeni bir albüm üzerinde çalıştığına dair iddialara cevap verdi.

        • 2

          "MÜZİK SEKTÖRÜNE BİR DAHA DÖNMEYECEĞİM"

          Spears "Hakkımda yapılan haberlerin hepsi saçmalık! Sürekli birileriyle albüm hazırladığımı söyleyip duruyorlar. Müzik sektörüne bir daha dönmeyeceğim" açıklamasında bulundu.

        • 3

          "HAKKIMDA BİLMEDİĞİNİZ ÇOK ŞEY VAR"

          Spears ayrıca "Ya eğlenmek ya da başka insanlar için şarkı yazıyorum. Kitabımı okuyanlara söylüyorum, hala hakkımda bilmediğiniz birçok şey var. Son iki yılda başka şarkıcılar için 20'den fazla şarkı yazdım!" ifadelerini kullandı.

          Britney Spears'ın "Glory (2016)" albümü son çıkardığı müzikal yapımdı.

        • 4

          KİTABIN FİLM OLMASI İÇİN TALİP OLAN BİRÇOK İSİM VAR

          Öte yandan 24 Ekim'de raflardaki yerini alan ve Spears'ın dikkat çeken söylemleriyle gündeme gelen kitabının sinemaya aktarılması için pek çok ünlü isim talip oldu.

        • 5

          Film telif hakları için Margot Robbie, Brad Pitt, Reese Witherspoon ve Shonda Rhimes gibi isimlerin teklif gönderdiği iddia edildi.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        Site otoparkında silahlı saldırıya uğrayan iş adamı öldü
        Site otoparkında silahlı saldırıya uğrayan iş adamı öldü
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        İstanbul'daki kapasite yüzde 6'sına bile yetmiyor
        İstanbul'daki kapasite yüzde 6'sına bile yetmiyor
        Google Chrome kullanıcı hareketlerini depolayan çerezleri engellemeye başlıyor
        Google Chrome kullanıcı hareketlerini depolayan çerezleri engellemeye başlıyor
        4 yıllık güçlü yatırım ivmesi kırılacak mı?
        4 yıllık güçlü yatırım ivmesi kırılacak mı?
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"
        İspanyollar da şaşırdı!
        İspanyollar da şaşırdı!
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Blinken'ın aracına kırmızı boya atıldı!
        Blinken'ın aracına kırmızı boya atıldı!
        Kartal'a sürpriz orta saha!
        Kartal'a sürpriz orta saha!
        Uçak kapısını karıştırınca ortalığı birbirine kattı
        Uçak kapısını karıştırınca ortalığı birbirine kattı
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        Türkiye'nin ilk astronotunun uzaya gönderiliş tarihi açıklandı
        Türkiye'nin ilk astronotunun uzaya gönderiliş tarihi açıklandı
        Fenerbahçe'de Umut Nayir gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Umut Nayir gelişmesi!
        14 ayrı cinsel saldırı suçundan aranan zanlı tutuklandı
        14 ayrı cinsel saldırı suçundan aranan zanlı tutuklandı
        Habertürk Anasayfa