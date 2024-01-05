"HAKKIMDA BİLMEDİĞİNİZ ÇOK ŞEY VAR"

Spears ayrıca "Ya eğlenmek ya da başka insanlar için şarkı yazıyorum. Kitabımı okuyanlara söylüyorum, hala hakkımda bilmediğiniz birçok şey var. Son iki yılda başka şarkıcılar için 20'den fazla şarkı yazdım!" ifadelerini kullandı.

Britney Spears'ın "Glory (2016)" albümü son çıkardığı müzikal yapımdı.