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        Haberler Dünyadan Ünlü oyuncu Vanessa Kirby anne oluyor - magazin haberleri

        Ünlü oyuncu Vanessa Kirby anne oluyor

        'Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar' ile izleyiciler karşısına çıkmaya hazırlanan Vanessa Kirby, hamile olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 17:23 Güncelleme: 01.06.2025 - 17:23
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        Başrollerini Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach ve Joseph Quinn'in paylaştığı 'Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar' filmi için Meksika'da bir tanıtım etkinliği düzenlendi.

        Filmde Sue Storm / The Invisible Woman rolüne hayat veren Vanessa Kirby, 'Comic Con Experience' adlı etkinlikte hamile olduğunu duyurdu.

        37 yaşındaki İngiliz oyuncu, kendisine eşlik eden rol arkadaşları Joseph Quinn, Pedro Pascal ve Ebon Moss-Bachrach ile objektiflere neşeli pozlar verdi.

        Karnı belirginleşen oyuncu, bebeğin cinsiyetiyle ilgili açıklama yapmadı.

        25 Temmuz'da vizyona girecek olan Marvel Stüdyoları'nın yeni 'Fantastik Dörtlü' filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Vanessa Kirby, yaklaşık üç yıldır Paul Rabil ile mutlu bir birliktelik yaşıyor.

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        #Vanessa Kirby
        #Hamile
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