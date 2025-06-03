Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Ünlü oyuncu Liam Cunningham, yardım gemisiyle Gazze'ye gidiyor - Magazin haberleri

        Ünlü oyuncu Liam Cunningham, yardım teknesiyle Gazze'ye gidiyor

        Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu, 'Madleen' isimli tekneyle, İtalya'nın Katanya şehrinden hareket etti. Teknede; Game of Thrones oyuncusu Liam Cunningham ve İsveçli aktivist Greta Thunberg de bulunuyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.06.2025 - 13:06 Güncelleme: 03.06.2025 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü oyuncu, yardım teknesiyle Gazze'ye gidiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik 'Madleen' yelkenlisi, İtalya'nın Katanya şehri San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıktı.

        Demir almadan önce çok sayıda kişi limana giderek ellerindeki Filistin bayraklarıyla yelkendekileri uğurladı.

        REKLAM

        Yelkenlide; aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg ile İrlandalı aktör Liam Cunningham'in de olduğu 12 kişi bulunuyor.

        Liam Cunningham, Game of Thrones'taki 'Davos Seaworth' rolüyle de tanınıyor.

        Greta Thunberg; "Eğer insanlıktan geriye bir zerre kaldıysa, Filistin için ve özgür bir Filistin için mücadele etmeliyiz. Burada bulunuyorum. Çünkü bu bir zorunluluk" dedi.

        Üzerinde, 'Özgür Filistin' yazılı siyah tişörtü ve kefiyesiyle konuşma yapan Greta Thunberg; "Bu misyon, onlarca yıldır süren bunaltıcı baskının ardından, İsrail tarafından sistematik olarak aç bırakılan, etnik temizlik ve soykırıma maruz kalan Filistinlilerle ilgilidir. Ve bu, bizim hükümetlerimizin, kurumlarımızın, şirketlerimizin ve medyamızın desteğiyle gerçekleşiyor. Bu misyonun ne kadar tehlikeli olduğu önemli değil. Bir soykırım karşısında tüm dünyanın sessizliği bundan çok daha tehlikeli" diye konuştu.

        'Madleen' teknesinde bulunanlar arasında; Filistin asıllı olan Avrupa Parlamentosu'nun Fransız üyesi Rima Hassan da var.

        Rima Hassan

        Aktivistler, eğer durdurulmazlarsa varış noktalarına ulaşmalarının 7 gün sürmesini bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #gazze
        #Liam Cunningham
        #Greta Thunberg

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İlker Aksum'dan açıklama
        İlker Aksum'dan açıklama
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Güneş benzeri genç bir yıldızın çevresinde ilk kez su keşfedildi
        Güneş benzeri genç bir yıldızın çevresinde ilk kez su keşfedildi
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        Park kavgasında astımlı kadını dövdüler! İstenen ceza belli oldu!
        Park kavgasında astımlı kadını dövdüler! İstenen ceza belli oldu!
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        Habertürk Anasayfa