Ünlü oyuncu Liam Cunningham, yardım teknesiyle Gazze'ye gidiyor
Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu, 'Madleen' isimli tekneyle, İtalya'nın Katanya şehrinden hareket etti. Teknede; Game of Thrones oyuncusu Liam Cunningham ve İsveçli aktivist Greta Thunberg de bulunuyor
Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik 'Madleen' yelkenlisi, İtalya'nın Katanya şehri San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıktı.
Demir almadan önce çok sayıda kişi limana giderek ellerindeki Filistin bayraklarıyla yelkendekileri uğurladı.
Yelkenlide; aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg ile İrlandalı aktör Liam Cunningham'in de olduğu 12 kişi bulunuyor.
Liam Cunningham, Game of Thrones'taki 'Davos Seaworth' rolüyle de tanınıyor.
Greta Thunberg; "Eğer insanlıktan geriye bir zerre kaldıysa, Filistin için ve özgür bir Filistin için mücadele etmeliyiz. Burada bulunuyorum. Çünkü bu bir zorunluluk" dedi.
Üzerinde, 'Özgür Filistin' yazılı siyah tişörtü ve kefiyesiyle konuşma yapan Greta Thunberg; "Bu misyon, onlarca yıldır süren bunaltıcı baskının ardından, İsrail tarafından sistematik olarak aç bırakılan, etnik temizlik ve soykırıma maruz kalan Filistinlilerle ilgilidir. Ve bu, bizim hükümetlerimizin, kurumlarımızın, şirketlerimizin ve medyamızın desteğiyle gerçekleşiyor. Bu misyonun ne kadar tehlikeli olduğu önemli değil. Bir soykırım karşısında tüm dünyanın sessizliği bundan çok daha tehlikeli" diye konuştu.
'Madleen' teknesinde bulunanlar arasında; Filistin asıllı olan Avrupa Parlamentosu'nun Fransız üyesi Rima Hassan da var.
Rima Hassan
Aktivistler, eğer durdurulmazlarsa varış noktalarına ulaşmalarının 7 gün sürmesini bekleniyor.