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        Haberler Dünyadan Ünlü oyuncu Julian McMahon'ın ölüm nedeni açıklandı - magazin haberleri

        Ünlü oyuncu Julian McMahon'ın ölüm nedeni açıklandı

        Geçen hafta hayatını kaybeden Julian McMahon'ın kesin ölüm nedeni belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 11:58 Güncelleme: 11.07.2025 - 11:58
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        Ölüm nedeni açıklandı
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        Bir dönemin en popüler dizilerinden olan 'Nip/Tuck'taki Dr. Christian Troy rolüyle tanınan ve geçen hafta 56 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Julian McMahon'ın ölüm nedeni açıklandı.

        Ünlü yıldızın ölüm haberini veren eşi Kelly McMahon, oyuncunun bir süredir kanserle mücadele ettiğini açıklamış, ancak kanser türüyle ilgili bilgi vermemişti.

        Julian McMahon'ın resmi ölüm nedeninin 'baş ve boyun metastatik kanseri' olduğunu bildirildi. McMahon'ın ölüm nedeni 'doğal' olarak kaydedilirken, ünlü oyuncunun cenazesinin yakıldığı belirtildi.

        Julian ve Kelly McMahon

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        Altı sezon boyunca 'Nip / Tuck'ta plastik cerrah Dr. Christian Troy rolüne hayat veren Avustralyalı oyuncu, Mart 2022'ye kadar üç sezon boyunca 'FBI: Most Wanted'da Jess LaCroix rolünü canlandırdı.

        Film dünyasında, iki 'Fantastic Four' filminde Dr. Doom rolünde oynayan ünlü yıldız, en son 2024 yapımı 'The Surfer' ve 'The Supremes at Earl's All-You-Can-Eat' filmlerinde rol aldı.

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        #Julian McMahon
        #kanser
        #ölüm

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