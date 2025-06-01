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        Haberler Dünyadan Ünlü oyuncu Hailee Steinfeld ile Amerikan futbolu yıldızı Josh Allen evlendi- magazin haberleri

        Ünlü oyuncu Hailee Steinfeld ile Amerikan futbolu yıldızı Josh Allen evlendi

        Hollywood'un yükselen yıldızı Hailee Steinfeld ve iki yıldır büyük bir aşk yaşadığı Amerikan futbolcusu nişanlısı Josh Allen, romantik bir düğünle hayatlarını birleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 10:24 Güncelleme: 01.06.2025 - 11:44
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        İki yıllık aşkta mutlu son
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        Ünlü oyuncu Hailee Steinfeld ve Amerikan futbolu yıldızı Josh Allen, aileleri ve arkadaşlarının yer aldığı bir bahçe düğününde evlilik yemini etti.

        28 yaşındaki oyuncu Hailee Steinfeld ve 29 yaşındaki Amerikan futbolcusu Josh Allen, California’da romantik bir törenle evlendi.

        'True Grit' filmindeki Oscar adayı performansıyla büyük bir çıkış yakalayan oyuncu Hailee Steinfeld ile iki yıldır birlikte olduğu yıldız sporcu, düğünlerinde duygusal anlar yaşadı ve tutkulu bir öpücükle birbirlerini kutladı.

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        Çift, ilk kez Mayıs 2023'te, Allen'ın uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Brittany Williams'tan ayrılmasından kısa bir süre sonra birlikte görülmüştü.

        Temmuz 2024’te ilk kez birlikte Instagram’dan aşk pozlarını paylaşıp ilişkilerini ilan etmişlerdi.

        Çift, geçen yıl kasım ayında nişanlanmıştı. Josh Allen, sevgilisi Haliee Steinfeld’e sahilde, gün batımında, çiçeklerle süslenmiş romantik bir ortamda, dizleri üzerine çökerek evlenme teklif etmişti.

        10 yaşında oyunculuğa başlayan Hailee Steinfeld, 'True Grit' filmiyle hem Oscar'a hem de BAFTA'ya aday gösterilince kariyerinde yükselişe geçti

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        #Josh Allen
        #Hailee Steinfeld
        #evlilik
        #nikah

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