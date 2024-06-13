Ünlü şarkıcı yaşadığı gururu şu sözlerle anlattı:

Bir çocuk vardı karnımda 17 yıl önce…

Sonra iki çocuk daha geldi 15 yıl önce…

Alnıma yazılan isimlerine kurban olduğum oğullarım…

Ömrümde bana yaşattıkları ilklere bir yenisi daha eklendi.

Mezun oldu Atlas’ım… Kep attı!

Okulumuz, yıllarımız, öğretmenlerimiz, anılarımız, sınavlar, ödevler, revir günleri, karneler ve mezuniyet.

Hem de müthiş bir not ortalamasıyla...

Teşekkür ederim değerli oğlum.

Bana, anneme, bize bu tarifsiz gururu yaşattın.

İki sene sonra Ares’im ve Güney’im in mezuniyetine kadar, ben bu rüyanın etkisinden çıkmam, çıkamam…