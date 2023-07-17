Ünlü isimler, Wimbledon finaline akın etti

Wimbledon Tenis Turnuvası, tenis sporunun en eski ve en prestijli turnuvası olma özelliğini koruyor.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon Tenis Turnuvası, tek erkekler finaliyle sona erdi. İspanyol Carlos Alcaraz, Sırp Novak Djokovic'i yenerek bu turnuvayı en genç yaşta kazanan 3'üncü tenisçi olarak tarihe geçti.

Maçı, tribünden takip eden ünlü isimler de yoğun ilgi gördü.

İşte Wimbledon Tenis Turnuvası'nı takip eden o isimler...