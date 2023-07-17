Ünlü isimler, Wimbledon finaline akın etti
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon Tenis Turnuvası, dün oynanan tek erkekler finaliyle sona erdi. İspanyol Carlos Alcaraz, Sırp Novak Djokovic'i yenerek tarih yazdı. Yaklaşık 5 saat boyunca büyük bir heyecana sahne olan maçı birçok ünlü isim de tribünden seyretti
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Wimbledon Tenis Turnuvası, tenis sporunun en eski ve en prestijli turnuvası olma özelliğini koruyor.
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon Tenis Turnuvası, tek erkekler finaliyle sona erdi. İspanyol Carlos Alcaraz, Sırp Novak Djokovic'i yenerek bu turnuvayı en genç yaşta kazanan 3'üncü tenisçi olarak tarihe geçti.
Maçı, tribünden takip eden ünlü isimler de yoğun ilgi gördü.
İşte Wimbledon Tenis Turnuvası'nı takip eden o isimler...
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Guy Ritchie ve Brad Pitt
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Daniel Craig ve eşi Rachel Weisz
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- 4
Hugh Jackman ve eşi Deborra-Lee Furness
- 5
Ariana Grande
- 6
Emma Watson
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- 7
Tom Hiddleston ve eşi Zawe Ashton
- 8
Andrew Garfield
- 9
James Norton ve eşi Imogen Poots
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- 10
Poppy Delevingne
Fotoğraf: Avalon, Shutterstock, AA