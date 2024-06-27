Ünlü isimler aynı plajda
Bodrum'da yeni açılan bir plajın davetine katılan Yılmaz Erdoğan, Berrak Tüzünataç, Nilperi Şahinkaya ve İbrahim Kutluay, denizin ve güneşin tadını çıkardı
- 1
Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Yılmaz Erdoğan, Berrak Tüzünataç, Nilperi Şahinkaya ve İbrahim Kutluay, Bodrum Göltürkbükü’nde yeni açılan bir plajında davetine katıldı.
- 2
Ünlü isimler, deniz ve güneşin tadını çıkardı.
- 3
Oyuncu Berrak Tüzünataç, günü arkadaşlarıyla birlikte güneşlenip denize girerek geçirdi.
-
- 4
Nilperi Şahinkaya da denizin tadını çıkaran isimler arasındaydı.
- 5
Şahinkaya, deniz sonrası gün boyunca güneşlendi.
- 6
Emekli basketbolcu İbrahim Kutluay da plajdaydı.
-
- 7
İbrahim Kutluay ise kadın arkadaşlarına meyve ikram ederken objektiflere yansıdı.
- 8
Günün sürpriz konuğu ise Yılmaz Erdoğan oldu.
- 9
Denizin keyfini çıkaran Erdoğan’a oyuncu Cemre Ebüzziya eşlik etti.
-
- 10
Yılmaz Erdoğan ile Cemre Ebüzziya denizde bir süre sohbet etti.