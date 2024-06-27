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        Haberler Magazin Ünlü isimler aynı plajda: Yılmaz Erdoğan, Berrak Tüzünataç, Nilperi Şahinkaya ve İbrahim Kutluay... - Magazin haberleri

        Ünlü isimler aynı plajda

        Bodrum'da yeni açılan bir plajın davetine katılan Yılmaz Erdoğan, Berrak Tüzünataç, Nilperi Şahinkaya ve İbrahim Kutluay, denizin ve güneşin tadını çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 12:11 Güncelleme: 27.06.2024 - 12:11
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          Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Yılmaz Erdoğan, Berrak Tüzünataç, Nilperi Şahinkaya ve İbrahim Kutluay, Bodrum Göltürkbükü’nde yeni açılan bir plajında davetine katıldı.

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          Ünlü isimler, deniz ve güneşin tadını çıkardı.

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          Oyuncu Berrak Tüzünataç, günü arkadaşlarıyla birlikte güneşlenip denize girerek geçirdi.

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          Nilperi Şahinkaya da denizin tadını çıkaran isimler arasındaydı.

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          Şahinkaya, deniz sonrası gün boyunca güneşlendi.

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          Emekli basketbolcu İbrahim Kutluay da plajdaydı.

        • 7

          İbrahim Kutluay ise kadın arkadaşlarına meyve ikram ederken objektiflere yansıdı.

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          Günün sürpriz konuğu ise Yılmaz Erdoğan oldu.

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          Denizin keyfini çıkaran Erdoğan’a oyuncu Cemre Ebüzziya eşlik etti.

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          Yılmaz Erdoğan ile Cemre Ebüzziya denizde bir süre sohbet etti.

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