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        Ünlü çiftin tatil keyfi

        Murat Yıldırım ile eşi İman Elbani, tatil sezonunu Bodrum'da açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 23:19 Güncelleme: 21.06.2025 - 23:37
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        Bodrum'a ünlü akını dur - durak bilmiyor.

        Gün geçmiyor ki Bodrum'dan ünlü fotoğrafı yansımasın. Hafta içinde de hafta sonunda durum değişmiyor.

        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Murat Yıldırım ile eşi İman Elbani de tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Yıldırım ile Elbani, kaldıkları hotelde deniz keyfi yaparken görüntülendi.

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        #Murat Yıldırım
        #İman Elbani
        #BODRUM
        #tatil

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