Ünlü çiftin tatil keyfi
Murat Yıldırım ile eşi İman Elbani, tatil sezonunu Bodrum'da açtı
Giriş: 21.06.2025 - 23:19 Güncelleme: 21.06.2025 - 23:37
Bodrum'a ünlü akını dur - durak bilmiyor.
Gün geçmiyor ki Bodrum'dan ünlü fotoğrafı yansımasın. Hafta içinde de hafta sonunda durum değişmiyor.
Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Murat Yıldırım ile eşi İman Elbani de tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Yıldırım ile Elbani, kaldıkları hotelde deniz keyfi yaparken görüntülendi.
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