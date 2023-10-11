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        Haberler Gündem Güncel Metrelerce uzadı: İstanbul'da üniversitelilerin kuyruk çilesi! - Öne çıkan haberler

        Üniversite öğrencilerinin otobüs kuyruğu metrelerce uzadı

        Megakentte sabah saatlerinde özellikle metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluk, bu kez bambaşka bir şekilde ortaya çıktı. Büyükçekmece TÜYAP durağında kaydedilen görüntülerde üniversite öğrencilerinin her sabah otobüse binmek için uzun kuyruklar oluşturduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 11:52 Güncelleme: 11.10.2023 - 12:13
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          İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Büyükçekmece Yerleşkesi’nde okuyan öğrenciler her sabah otobüse binmek için uzun kuyruklar oluşturuyor.

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          AA'da yer alan habere göre metrobüsten ya da diğer araçlardan inerek TÜYAP durağına gelen öğrenciler, okudukları üniversiteye ulaşmak için HT 19 İÜ Cerrahpaşa Kampüsü-TÜYAP Metrobüs ring seferlerini kullanıyor.

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          Sabah saatlerinde D-100 yan yolda otobüs durağına gelen öğrencilerin kuyruğu kimi zaman yola taşarak metrobüs üst geçidi üzerine kadar uzuyor.

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          Bazı günler de metrobüs durağından çıkan öğrenciler, üst geçitten başlayan otobüs kuyruğuna giriyor. Dakikalarca otobüse binmek için beklediklerini ve kimi zaman derslere geç kaldıklarını belirten öğrenciler yetkililerden çözüm bekliyor.

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          "45 DAKİKA BEKLEDİĞİMİZ OLUYOR"

          Öğrencilerden Yağmur Gider, her gün aynı sırayı beklediklerini söyleyerek, "45 dakika beklediğimiz oluyor. Derslere geç kalıyoruz. O yüzden daha erken çıkmamız gerekiyor. Daha fazla otobüs ve sefer sayısı olursa bizim için daha iyi olur." dedi.

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          Ahmet Emre Bancar, yaşadıkları zorlukları dile getirerek, "Günlük 1,5 saat sıra bekliyoruz, zorlanıyoruz. 2-3 otobüs arka arkaya gelse çözülebilir gibi duruyor. Pazartesi günü sıra tekrar köprünün arkasından otobüsün olduğu noktaya kadar uzadı." diye konuştu.

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          Serra Nihan ise otobüs bekleme sırasının okul çıkışında da oldukça uzadığını kaydetti.

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