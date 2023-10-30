Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından anaoklulu, ilkokul, ortaokul ve liselere gelen tatil müjdesi sonrası tatilin detayları da merak edilmeye başlandı. Özellikle üniversite öğrencileri ve öğretim üyeleri bugün üniversitelerin açık olup olmayacağı sorusuna cevap arıyor. Peki, üniversiteler bugün tatil mi? Üniversiteler 30 Ekim Pazartesi açık mı? İşte cevabı