Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Grup aşamasını lider tamamlayan temsilcimiz Fenerbahçe, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura ile Belçika ekibinin rakibi oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçı deplasmanda rövanş maçı ise İstanbul'da oynanacak. Peki, "Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...