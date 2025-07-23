Uncharted: Kayıp Miras TV'de! Uncharted: Kayıp Miras filminin konusu ne?
PlayStation'un sevilen oyun serisinden sinemaya uyarlanan "Uncharted: Kayıp Miras", bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Genç Nathan Drake'in geçmişine ve ilk büyük hazine avına odaklanan film, köken hikayesini merak eden izleyiciler için önemli ipuçları barındırıyor. Başrollerde Tom Holland ve Mark Wahlberg'in yer aldığı yapım, ilk olarak 2022 yılında vizyona girdi. İşte filme dair merak edilenler...
- 1
"Uncharted: Kayıp Miras", aksiyon-macera türündeki oyun serisinden uyarlanarak beyaz perdeye taşındıktan sonra televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Film, genç bir hazine avcısı olan Nathan Drake’in, kayıp bir serveti ararken yaşadığı olayları konu alıyor. Yapımda Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ali ve Antonio Banderas gibi isimler rol alıyor. İşfe film hakkında bilgiler...
- 2
UNCHARTED: KAYIP MİRAS FİLMİNİN KONUSU NE?
Uncharted: Kayıp Miras, PlayStation’un sevilen aksiyon-macera oyunu serisinden uyarlanan ve Nathan Drake’in gençlik yıllarına odaklanan bir yapım. Film, zeki ve cesur Nathan Drake’in (Tom Holland) hikayesini anlatıyor. Nathan, deneyimli hazine avcısı Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg) tarafından, Ferdinand Magellan’a ait olduğu söylenen ve 500 yıl önce Moncada Hanedanı tarafından kaybedilen efsanevi bir serveti bulmak için işe alınır.
Başlangıçta basit bir soygun gibi görünen bu görev, kısa sürede tehlikeli bir yarışa dönüşür. Nathan ve Sully, hazineyi ele geçirmek isteyen acımasız Santiago Moncada (Antonio Banderas) ile karşı karşıya gelir. İpuçlarını çözerek dünyanın en eski gizemlerinden birini aydınlatmaya çalışan ikili, sadece 5 milyar dolarlık bir hazineyi değil, aynı zamanda Nathan’ın uzun süredir kayıp olan kardeşini bulma şansını da elde etmeye çalışır.
- 3
UNCHARTED: KAYIP MİRAS FİLMİNİN OYUNCULARI
Tom Holland
Mark Wahlberg
Antonio Banderas
Sophia Taylor Ali
Tati Gabrielle
-