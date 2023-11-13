Umut Evirgen Serenay Sarıkaya'yı sildi
Alina Boz ile aşk yaşayan Umut Evirgen, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğenmişti. Evirgen, yaşananların ardından tedbir amaçlı eski aşkını sildi
- 1
Şimdilerde oyuncu Alina Boz ile aşk yaşamaya başlayan işletmeci Umut Evirgen, geçtiğimiz günlerde büyük bir poz kırmıştı. Evirgen, sosyal medya hesabından eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğenmişti.
- 2
Durumu geç de olsa fark eden Umur Evirgen, beğenisini geri çekmiş ancak bu durumun günlerce konuşulmasına engel olamamıştı.
- 3
Yaşananların ardından Umut Evirgen, bu durumu tekrarlamamak için tedbir amaçlı bir hamlede bulundu.
-
- 4
Konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan Umut Evirgen, sosyal medyada takip ettiği eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı sildi.