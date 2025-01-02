Ümraniyespor'da Bülent Bölükbaşı dönemi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un yeni teknik direktörü Bülent Bölükbaşı, İstanbul temsilcisiyle sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerindeki törene Ümraniyespor Başkanı Ömür Aydın, Asbaşkan Fatih Çevik, Bülent Bölükbaşı ve yöneticiler katıldı.

Ümraniyespor ailesi olarak yeni bir dönemin başlangıcına imza attıklarını ifade eden Başkan Ömür Aydın, "Yaklaşık 3-4 hafta önce bir hoca ayrılığımız gerçekleşti. Bu süreçte kendi kulüp antrenörlerimizle süreci takip edip, kulüp kültürüne, yapısına en uygun şekilde karar vermek istedik. Ümraniyespor olarak uzun vadeli planlar koyduk. Bunun sonunda hocamıza bir teklifle gittik. Sağ olsun hem bizim değerlerimizi hem de hedeflerimizi o da benimsedi ve teklifimizi geri çevirmedi. Yeni dönemde hocam ve ekibiyle devam etme kararı aldık. Hem Tük futbolunda hem de Ümraniyespor'da güzel şeylerin başladığı gün oldu. İyi bir takım kurduğumuza inanıyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Hocamıza hoş geldin diyorum" diye konuştu.

BÜLENT BÖLÜKBAŞI: "HİKAYEYE İNANDIM, ŞU ANDA BURADAYIM"

Uzun süre yurt dışında çalıştığını belirten Bülent Bölükbaşı, "Avrupa’nın en iyi organizasyonun birinin içindeydim. Yurt dışında devam etmek istedim. Türkiye’ye dönmekle ilgili düşüncem yoktu. Başkanın vizyonu, göstermiş oldukları ilgi beni buraya samimiyetle gelmeye yöneltti. Proje olmadığı takdirde gelmeyi düşünmüyordum. Hikayeye inandım, şu anda buradayım. İnşallah ekibimle beraber bu hikayeyi yazma tarafında olmak beni mutlu edecek. Ekibimle beraber Ümraniyespor’u istediği, beklediği, hak ettiği yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız. Bana ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Transferlerle ilgili sorulan soruya ise Bölükbaşı, "Süreç hızlı gelişti. Kulübün bu konuyla ilgili hazırlıkları var. Takımla ilgilenmeyi tercih eden bir teknik adamım. Elimdekini değerlendiren biriyim. Şu anda önceliğim takımı geliştirmek. Sonraki sürece bakacağız. İnşallah daha kaliteli, daha iyi top oynayan bir takım seyrederiz" diye cevap verdi.