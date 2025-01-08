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        Haberler Bilgi Gündem Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı ne zaman açılacak, güzergahı nedir, nereden geçecek, hangi hatlarla entegre olacak?

        Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı ne zaman açılacak? İşte yeni hatta dair bilgiler

        İstanbul'un ulaşım ağına eklenmesi planlanan Ataşehir-Göztepe metro hattında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 13 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşacak bu yeni hat, mevcut metro hatlarıyla entegre edilerek şehir içi ulaşımı daha da kolaylaştırmayı hedefliyor. Peki, Ataşehir-Göztepe metro hattı ne zaman hizmete açılacak? İşte, yeni metro hattıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 13:37 Güncelleme: 08.01.2025 - 13:37
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        • 1

          İstanbul ulaşım ağına katılacak Ataşehir-Göztepe metro hattında çalışmalar aralıksız devam ediyor. 13 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşacak olan bu yeni hat, mevcut metro hatlarıyla entegre edilerek şehir içi ulaşımı daha hızlı ve konforlu hale getirecek. Peki, Ataşehir-Göztepe metro hattı ne zaman hizmete girecek? İşte, proje ile ilgili tüm ayrıntılar...

        • 2

          ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE METRO HATTI GÜZERGÂHI NE OLACAK?

          Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri arasında 11 istasyona sahip hattın uzunluğu 13 kilometre olacak. Yolculuk süresi 21 dakika olurken, tek yöne yolcu kapasitesi 44 bin olarak ön görülüyor. Hattın başlangıç ve bitiş istasyonları, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi olacak.

        • 3

          ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

          Şu anda çalışmaların devam ettiği metro hattının 2025 yılı sonunda hizmete alınması planlanıyor.

        • 4

          HANGİ HATLARLA ENTEGRE EDİLECEK?

          Yeni hat açıldığında; Göztepe İstasyonu’ndan Halkalı-Gebze Yüzeysel Metro Hattı’na; Yeni Sahra İstasyonu’ndan Kadıköy-Kartal-Tavşantepe Metro Hattı’na; Çarşı İstasyonu’ndan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy/Sancaktepe Metro Hattı’na entegrasyon sağlanacak.

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