İstanbul ulaşım ağına katılacak Ataşehir-Göztepe metro hattında çalışmalar aralıksız devam ediyor. 13 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşacak olan bu yeni hat, mevcut metro hatlarıyla entegre edilerek şehir içi ulaşımı daha hızlı ve konforlu hale getirecek. Peki, Ataşehir-Göztepe metro hattı ne zaman hizmete girecek? İşte, proje ile ilgili tüm ayrıntılar...