Umman telefon kodu, plaka kodu, para birimi ve alan adı uzantısı nedir?

Umman telefon kodu, para birimi, plaka kodu ve ulusal alan adı uzantısı; Körfez’de büyüyen ticaret hacminden turizm sektörünün check-in panolarına kadar geniş bir veri akışının ilk doğrulama satırında duruyor. Birleşik Arap Emirlikleri sınır kapısında “OM” stikerini gören gümrük görevlisi, RFID çipli plaka sistemine geçiş yaptığı için Umman aracını anında veri tabanına eşliyor. +968 prefiksli cep numaraları, bölgesel roaming anlaşması sayesinde GCC şebekelerinde düşük gecikmeyle çalışıyor; petrol kontrat ödemelerinde OMR kodu, eşik kurun sabitlenmesi nedeniyle risk katsayısını düşürüyor. .om alan adı, Abu Dabi-Cidde fiber ringine entegre yeni Anycast düğümleriyle birlikte, Orta Doğu’da en düşük DNS çözümleme süresi sunan üç ccTLD’den biri olarak raporlanıyor.

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UMMAN TELEFON KODU

+968, 1974’te ITU tarafından tahsis edilen tek ülke kodu. Numara planı sekiz haneli abone yapısına dayanıyor: ilk üç rakam operatör ve hizmet tipini belirliyor. 790-799 blokları Omantel’in 5G NR mobil altyapısına, 710-719 blokları Ooredoo’nun 4G LTE ağına tahsisli. Sabit hattın 22-26 aralığı büyükşehir Muskat, 23 serisi Sohar ve Batinah bölgesini gösteriyor. Ülke, 2021’de tamamlanan “Fiber to the Village” projesiyle sabit hatların %82’sini GPON ağına taşıdı; bu, VoIP geçişinin kesintisiz çalışmasını sağlıyor. Arama maliyetleri tarafında +968 prefiksli hattın GCC içi dolaşım ücreti, 2023 düzenlemesiyle dakikada 0,008 riyal tavan fiyatına çekildi; böylece konferans pazarında Umman numaraları tercih edilen çağrı köprüleri arasına girdi.

UMMAN PARA BİRİMİ Resmî para birimi Umman Riyali, ISO 4217’de OMR koduyla yer alıyor. 1973’te Saidi Riyali yerine geçen OMR, bugün 1 OMR = 2,6008 USD sabit kuruyla bölgedeki en yüksek nominal değerli para birimlerinden biri. Merkez Bankası, döviz sepetini dolar ağırlıklı tutarak petrol ve gaz gelirlerindeki oynaklığı dengelemeyi amaçlıyor. Banknot setinde 1/4, 1/2, 1, 5, 10, 20 ve 50 OMR kupürleri bulunuyor; en yeni 50’lik, Sultan Kabus Camii görseliyle birlikte color-shift şerit ve altın mürekkep içeren güvenlik paketiyle 2020’de tedavüle girdi. Fintech alanında OMANet anlık brüt ödeme sistemi üzerinden günlük ortalama 3,8 milyar OMR işlem görüyor; banka dışı cüzdanlar için 50 OMR üst limitli mobil QR standardı, POS cihazlarına entegrasyonu hızlandırdı. IMF raporuna göre OMR, döviz rezervi yeterlik oranında 2023 sonunda Körfez’de ikinci sırada yer aldı. REKLAM UMMAN PLAKA KODU Uluslararası taşıt tanıtım harfi OM. Ulusal plaka formatı, sarı zemin üzerine siyah baskılı Arap rakam ve harflerden oluşuyor: sol blokta iki harf (vilayet kodu), sağ blokta beş haneli sayı. Muskat için “M”, Salalah için “Z” harfi kullanılıyor. 2019’da devreye giren RFID etiketli akıllı plaka, yüksek frekans anten ile sınır kapılarındaki otomatik bariyerleri tetikliyor. Aynı yıl, turkuaz zemin üzerine beyaz karakterli elektrikli araç plakası tanıtıldı; bu seri, teşvikli gümrük vergisi işaretlemesi içeriyor. “OM” oval stiker, AB standardı ölçüsünde 175×115 mm; Umman araçları Schengen kara sınır kapılarında bayrak bandı ile birlikte menşe tespiti için bu etiketi taşıyor.

UMMAN HANGİ ALAN ADI UZANTISI? .co, .com, .net kısıtlı delegasyonlu olsa da ülkenin ülke kodlu üst seviye adı .om. 1996’da tahsis edilen uzantı, Telecommunication Regulatory Authority gözetiminde OMRANET tarafından işletiliyor. 2022’de Anycast DNS ağını Kuveyt ve Bahreyn POP’larını da kapsayacak şekilde genişletti; çözümleme süresi Dubai testinde 17 ms’ye düştü. Tescil şartı, Umman Ticaret Sicili’nde kayıtlı unvan veya marka belgesini ibraz etmek; bireysel başvurular .me.om alt alanına yönlendiriliyor. DNSSEC zorunluluğu ile kayıtların %95’i imzalı; phishing raporlarında .om uzantısı Orta Doğu ccTLD’leri arasında en düşük zararlı site oranına sahip üçüncü alan. StatCounter verisine göre Umman’daki sitelerin %41’i .com yerine .om uzantısını tercih ediyor; devlete ait portallerde bu oran %100.