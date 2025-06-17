"Ümit Özdağ'ın namaz kılması engellendi" iddiasına yalanlama

DMM'den yapılan açıklamada, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindekilerin, ceza infaz kurumundan ayrıldıktan sonra jandarma personeline konuyla ilgili herhangi bir talepte bulunmadığı, namaz kılmak istediklerine dair bir bildirim yapılmadığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Jandarmanın görev ve sorumluluğunun cezaevi sınırları dahilindedir. Namaz kılınmak istendiği öne sürülen alan ise cezaevi dışındaki bir camidir. Dolayısıyla jandarmanın bu alana müdahale etmesi veya izin vermesi gibi bir durum da hukuki çerçevede mümkün değildir. Ayrıca, güvenlik zafiyeti oluşturabilecek herhangi bir durum ya da güvenlik önlemi talebi de taraflarca iletilmemiştir. Sonuç olarak, ortaya atılan bu iddia kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyondur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sosyal medya mecralarında paylaşılan, “Ümit Özdağ’ın Marmara Ceza İnfaz Kurumu çıkışında namaz kılmasının jandarma tarafından engellendiği” şeklindeki iddia asılsızdır.



Ümit Özdağ ve beraberindekiler, ceza infaz kurumundan ayrıldıktan sonra jandarma personeline herhangi bir… pic.twitter.com/aTbshlI0io — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) June 17, 2025

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.