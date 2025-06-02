Ümit millilerin kadrosunda iki değişiklik
Ümit Milli Futbol Takımı'nda Berkay Yılmaz ve Livan Burcu, hastalıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Ümit Milli Takımımızda Berkay Yılmaz ile Livan Burcu, geçirdikleri hastalık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Karadağ ve Arnavutluk ile hazırlık maçları oynayacak ay-yıldızlı ekipte Berkay Yılmaz ve Livan Burcu yerine, Borussia Dortmund II forması giyen Baran Moğultay ile Ayvalıkgücü Belediyespor forması giyen Ali Habeşoğlu kadroya dahil edildi.