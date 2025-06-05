Ümit Milliler Karadağ'la yenişemedi!
Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Karadağ ile kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta konuk ettiği Karadağ ile 1-1 berabere kaldı.
7. dakikada rakip savunmadan topu kapan Burak İnce'nin ceza yayından yaptığı vuruşta kaleci Domazetovic, meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.
11. dakikada Engin Poyraz Efe Yıldırım'ın pasıyla topla buluşan Semih Kılıçsoy'un ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta çıktı.
21. dakikada Vukotic'in sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önünde bulunan Perisic'in kafa vuruşunda kaleci Deniz Ertaş, sağına yatıp meşin yuvarlağı çeldi.
39. dakikada Baran Ali Gezek'in pasıyla topla buluşan Semih Kılıçsoy'un ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta kaleci Domazetovic, ayaklarıyla meşin yuvarlağı kurtardı.
40. dakikada Eyüp Aydın'ın sağ taraftan kullandığı kornerde meşin yuvarlak, Karadağ savunmasına çarpıp Engin Poyraz Efe Yıldırım'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Domazetovic gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
64. dakikada Dukanovic'in pasında topla buluşan Carevic'in yaklaşık 25 metreden çektiği şutta top yandan auta gitti.
81. dakikada milliler golü buldu. Emrecan Terzi'nin uzun pasında ceza sahası sol kanadında topla buluşan Ali Habeşoğlu, meşin yuvarlağı altıpas çizgisi önünde bulunan Baran Ali Gezek'e aktardı. Baran Ali'nin bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.
90+1. dakikada Karadağ eşitliği yakaladı. Sol taraftan kullanılan taç atışında topla buluşan Medojevic'in ceza sahası sol çaprazından yakın direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Tolga Akbaba, Emrah Altınbağ, Mete Topçu
Türkiye: Deniz Ertaş, Ege Bilsel (Dk. 46 Ayberk Karapo), Ali Şahin Yılmaz (Dk. 28 Hamza Güreler), Yiğit Efe Demir, Emrecan Terzi (Dk. 84 Baran Moğultay), Eyüp Aydın (Dk. 84 Yunus Emre Konak), Sami Satılmış (Dk. 64 İzzet Çelik), Burak İnce, Baran Ali Gezek, Semih Kılıçsoy, Engin Poyraz Efe Yıldırım (Dk. 78 Ali Habeşoğlu)
Karadağ: Domazetovic, Roganovic, Franeta, Dakic, Vukotic, Carevic (Dk. 90+5 Malentijevic), Miranovic (Dk. 78 Mrvaljevic), Dukanovic, Jukovic (Dk. 65 Medojevic), Knezevic (Dk. 65 Vukovic), Perisic
Goller: Dk. 81 Baran Ali Gezek (Türkiye), Dk. 90+1 Medojevic (Karadağ)
Sarı kartlar: Dk. 17 Miranovic, Dk. 47 Dragan, Dk. 90+2 Perisic, Dk. 90+3 Domazetovic, Dk. 90+6 Mrvaljevic (Karadağ), Dk. 55 Ayberk Karapo, Dk. 66 Semih Kılıçsoy, Dk. 69 Hamza Güreler, Dk. 80 Deniz Ertaş, Dk. 90+5 Yunus Emre Konak (Türkiye)