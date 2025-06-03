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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Ümit Milliler'de Karadağ mesaisi! - Futbol Haberleri

        Ümit Milliler'de Karadağ mesaisi!

        Ümit Milli Futbol Takımı, 5 Haziran Perşembe günü Karadağ ile İstanbul'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 22:34 Güncelleme: 03.06.2025 - 22:34
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        Ümit Milliler'de Karadağ mesaisi!
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        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Karadağ maçının taktik provası üzerinde duruldu.

        Milliler, yarın basına açık gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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