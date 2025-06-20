Uluslararası Çikolata Festivali İstanbul'da düzenlenecek

2. Uluslararası Çikolata Festivali, 19-21 Eylül'de kültür, sanat ve lezzetin başkenti İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Uluslararası Çikolata Festivali'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek etkinlik çok sayıda deneyime ev sahipliği yapacak.

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Festival çikolata tutkunlarını ağırlarken, dünyanın en büyük ikilemi olarak nitelendirilen "Bitter mi, sütlü mü?" sorusuna odaklanacak.

Dünya genelinde yapılan anketlere göre, yetişkinlerin yaklaşık yüzde 60'ı sütlü çikolatayı tercih ederken, yüzde 40'lık bir kesim bitter çikolatanın eşsiz lezzetine sadık kalıyor.

Festival, bu iki karşıt lezzetin en iyi örneklerini bir araya getirerek damak zevkine göre seçim yapma imkanı sunuyor.

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Çikolatanın ayrılmaz eşlikçisi kahveler de festivalde yerini alacak. Özel kahve kavurucularının katılımıyla, çikolataya eşlik edecek en iyi kahve çeşitleri de etkinlik kapsamında katılımcılara sunulacak.

Festivalde, ayrıca çikolata yapımının inceliklerini öğrenmek isteyenler için workshoplar, tadımlar, minik çikolata severler için eğlenceler, çikolata temalı yarışmalar, sürpriz etkinlikler düzenlenecek.

Çok sayıda atölye ve etkinliğe ev sahipliği yapacak ve 3 gün sürecek etkinliğin biletleri Biletix ve Passo'da satışa sunuldu.