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        Haberler Kültür-Sanat Uluslararası Bodrum Caz Festivali başlıyor

        Uluslararası Bodrum Caz Festivali başlıyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Caz Derneği tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Bodrum Caz Festivali, 2-14 Haziran'da gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 13:51 Güncelleme: 21.05.2025 - 13:51
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        Uluslararası Bodrum Caz Festivali başlıyor
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yıl Cazın Renkleri temasıyla gerçekleştirilecek Uluslararası Bodrum Caz Festivali, Bodrum'un farklı noktalarında 13 gün boyunca caz müziğinin çeşitli türlerini sanatseverlerle buluşturacak.

        Program, şiirlerden bestelenen eserlerin seslendirileceği tematik konserlerden doğaçlama projelere uzanan etkinliklerle, Bodrum'un kültür ve sanat yaşamına katkı sunmayı amaçlıyor.

        Festival, 2 Haziran'da Bodrium Hotel ve Spa'da düzenlenecek açılışla başlayacak. İlgen Küçükseller Caz Dörtlüsü'nün sahne alacağı açılışta, destek veren kurumlara teşekkür plaketleri takdim edilecek.

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        Etkinlikler, Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü, The Marmara Bodrum, Midtown AVM, Mor Salkım Bağları, Momo Beach ve Laguna Lounge gibi farklı mekanlarda gerçekleştirilecek.

        FESTİVALDE SERGİLER, SÖYLEŞİLER VE KÜLTÜRLERARASI PROJELER DE YER ALACAK

        Konserlerin yanı sıra söyleşiler, sergiler, ödül törenleri ve kültürlerarası projelerin de yer alacağı festivalde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nün katkısıyla düzenlenen tasarım yarışması sergisinde dereceye giren öğrencilere ödül verilecek.

        Ayşe Sicimoğlu Trio, Tahsin Ünüvar Trio, Ferit Odman Quintet, KAPIKO ve Sibel Köse ve Michiel Borstlap gibi sanatçılar da festival kapsamında konser verecek.

        Merhum caz sanatçısı Erol Pekcan anısına özel bir gece düzenlenecek. Sanatçının kızı Sebla Pekcan'ın konuk sanatçılarla sahne alacağı etkinlikte Pekcan'ın anısı yaşatılacak.

        Festivalin geleneksel Yaşam Boyu Caz Ödülleri, bu yıl Yalçın Ateş ve Uğur Başar'a takdim edilecek.

        Ayrıca Uluslararası kardeşlik köprüsü kapsamında Rodos ve Güney Ege Caz Festivali iş birliğiyle Yunan caz sanatçısı Dimitrios Vassilakis de festivalde sahne alacak.

        Festival programı ve ayrıntılı bilgilere derneğin www.cazdernegi.org adresinden ulaşılabiliyor.

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        #Uluslararası Bodrum Caz Festivali
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