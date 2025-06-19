Uludağ Premium Ultra Trail için son 30 gün

Uludağ Alan Başkanlığı’nın ev sahipliğinde Uludağ Premium isim sponsorluğunda ‘Uludağ’da Koşmayı Hayal Et’ sloganıyla bu sene 8’incisi düzenlenecek Ultra Trail, katılımcılarını 6 ayrı parkurda ağırlayacak.

Bursa’da, 2 bin 543 metre yükseklikteki Uludağ’da gerçekleşecek yarışta koşucular, parkurlar boyunca muhteşem doğanın içinde yer alacak. En rekabetçi dağ ultra maratonu unvanı bulunan Uludağ Premium Ultra Trail, her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmaz bir yarış deneyimi sunacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Uludağ Alan Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, ANDA Arama Kurtarma katkılarıyla gerçekleşecek yarışta Adım Adım, sosyal sorumluluk partneri olarak yer alacak. Binlerce sporcunun katılacağı organizasyonda, UPUT100K, UPA66K, UPM42K, UPE30K, UP16K ve UP6K’lık parkurlar yer alacak.

HEYECAN 6 AYRI PARKURDA YAŞANACAK

Uludağ Premium Ultra Trail birbirinden önemli 6 ayrı parkurda koşulacak. Bu sene yeni eklenen 42K’lık parkur ise katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı. Uludağ Premium Ultra Trail (UPUT100K), 100 kilometre ve 4 bin 620 metre yükseklik kazanımı ile yüzde 60 patika, yüzde 30 single track ve yüzde 10 asfalt yoldan oluşan patika koşusu, 19 Temmuz Cumartesi günü sabah saat 06.00’da start alacak ve 21 saatlik bir bitirme zamanına sahip olacak.

Uludağ Premium Advanced Trail (UPA66K), 66 kilometre ve 3 bin 600 metre yükseklik kazanımı ile yüzde 50 patika, yüzde 43 single track ve yüzde 7 asfalt yoldan oluşan yarış, 19 Temmuz Cumartesi günü saat 06.00’da başlayacak ve 15 saatlik bir bitirme zamanına sahip olacak.

Uludağ Premium Medium Trail (UPM42K), 42 kilometre ve 2 bin 353 metre yükseklik kazanımı ile yüzde 55 patika, yüzde 40 single track ve yüzde 5 asfalt yoldan oluşan yarış, 19 Temmuz Cumartesi sabahı 07.00’de başlayacak ve 12,5 saat bitirme zamanına sahip olacak.

Uludağ Premium Epix Trail (UPGE30K), 30 kilometre ve bin 510 metre yükseklik kazanımı ile yüzde 65 patika, yüzde 30 single track ve yüzde 5 asfalt yoldan oluşacak. Uludağ bölgesinin en güzel doğa manzaraları içerisinde geçecek yarış, 19 Temmuz Cumartesi sabahı saat 08.00’de start alacak 8 saatlik bitirme zamanına sahip olacak.

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Uludağ Premium Trail (UP16K), 16 kilometre ve 500 metre yükseklik kazanımı ile yüzde 20 patika, yüzde 70 single track ve yüzde 10 asfalt yolda koşulacak. Yarış, 19 Temmuz Cumartesi günü saat 09.00’da start alacak.

Uludağ Premium Trail (UP6K): 6 kilometre ve 210 metre yükseklik kazanımı ile yüzde 20 patika, yüzde 60 single track ve yüzde 20 asfalt yolda gerçekleşecek. Mücadele 20 Temmuz Pazar günü saat 09.00’da başlayacak.