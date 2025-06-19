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        Haberler Spor Diğer Uludağ Premium Ultra Trail için son 30 gün - Diğer Haberleri

        Uludağ Premium Ultra Trail için son 30 gün

        Bu sene sekizincisi düzenlenecek Uludağ Premium Ultra Trail, 18-20 Temmuz tarihlerinde koşulacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 17:50 Güncelleme: 19.06.2025 - 17:50
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        Uludağ Premium Ultra Trail için son 30 gün
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        Uludağ Alan Başkanlığı’nın ev sahipliğinde Uludağ Premium isim sponsorluğunda ‘Uludağ’da Koşmayı Hayal Et’ sloganıyla bu sene 8’incisi düzenlenecek Ultra Trail, katılımcılarını 6 ayrı parkurda ağırlayacak.

        Bursa’da, 2 bin 543 metre yükseklikteki Uludağ’da gerçekleşecek yarışta koşucular, parkurlar boyunca muhteşem doğanın içinde yer alacak. En rekabetçi dağ ultra maratonu unvanı bulunan Uludağ Premium Ultra Trail, her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmaz bir yarış deneyimi sunacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Uludağ Alan Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, ANDA Arama Kurtarma katkılarıyla gerçekleşecek yarışta Adım Adım, sosyal sorumluluk partneri olarak yer alacak. Binlerce sporcunun katılacağı organizasyonda, UPUT100K, UPA66K, UPM42K, UPE30K, UP16K ve UP6K’lık parkurlar yer alacak.

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        HEYECAN 6 AYRI PARKURDA YAŞANACAK

        Uludağ Premium Ultra Trail birbirinden önemli 6 ayrı parkurda koşulacak. Bu sene yeni eklenen 42K’lık parkur ise katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı. Uludağ Premium Ultra Trail (UPUT100K), 100 kilometre ve 4 bin 620 metre yükseklik kazanımı ile yüzde 60 patika, yüzde 30 single track ve yüzde 10 asfalt yoldan oluşan patika koşusu, 19 Temmuz Cumartesi günü sabah saat 06.00’da start alacak ve 21 saatlik bir bitirme zamanına sahip olacak.

        Uludağ Premium Advanced Trail (UPA66K), 66 kilometre ve 3 bin 600 metre yükseklik kazanımı ile yüzde 50 patika, yüzde 43 single track ve yüzde 7 asfalt yoldan oluşan yarış, 19 Temmuz Cumartesi günü saat 06.00’da başlayacak ve 15 saatlik bir bitirme zamanına sahip olacak.

        Uludağ Premium Medium Trail (UPM42K), 42 kilometre ve 2 bin 353 metre yükseklik kazanımı ile yüzde 55 patika, yüzde 40 single track ve yüzde 5 asfalt yoldan oluşan yarış, 19 Temmuz Cumartesi sabahı 07.00’de başlayacak ve 12,5 saat bitirme zamanına sahip olacak.

        Uludağ Premium Epix Trail (UPGE30K), 30 kilometre ve bin 510 metre yükseklik kazanımı ile yüzde 65 patika, yüzde 30 single track ve yüzde 5 asfalt yoldan oluşacak. Uludağ bölgesinin en güzel doğa manzaraları içerisinde geçecek yarış, 19 Temmuz Cumartesi sabahı saat 08.00’de start alacak 8 saatlik bitirme zamanına sahip olacak.

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        Uludağ Premium Trail (UP16K), 16 kilometre ve 500 metre yükseklik kazanımı ile yüzde 20 patika, yüzde 70 single track ve yüzde 10 asfalt yolda koşulacak. Yarış, 19 Temmuz Cumartesi günü saat 09.00’da start alacak.

        Uludağ Premium Trail (UP6K): 6 kilometre ve 210 metre yükseklik kazanımı ile yüzde 20 patika, yüzde 60 single track ve yüzde 20 asfalt yolda gerçekleşecek. Mücadele 20 Temmuz Pazar günü saat 09.00’da başlayacak.

        YARIŞ GÜZERGAHLARI

        ULUDAĞ PREMIUM ULTRA TRAIL 100K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış, sırasıyla Cennettepe, Kirazlıyayla, Süleymaniye, Hünkar Köşkü, Zeyniler Köyü, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Alaçam, Buzul Göletler bölgesinden Uludağ küçük zirve yaptıktan sonra tekrar Cennettepe üzerinden oteller bölgesinde son bulacak.

        ULUDAĞ PREMIUM ADVANCED TRAIL 66K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış, sırasıyla Cennettepe, Kirazlıyayla, Sarıalan, Tonoz Yayla, Zeyniler Köyü, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, buzul göletler bölgesinden Uludağ küçük zirve yaptıktan sonra tekrar Cennettepe üzerinden oteller bölgesinde sona erecek.

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        ULUDAĞ PREMIUM MEDIUM TRAIL 42K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış sırasıyla Uludağ Volfram Bölgesi, Keşiş Tepe üzerinden Cennettepe, Kirazlıyayla, Zeyniler Köyü, Sarıalan, Softaboğan güzergahını takip ederek oteller bölgesinde bitecek.

        ULUDAĞ PREMIUM EPIC TRAIL 30K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış, 1. Oteller Bölgesi üzerinden Cennettepe, Kirazlıyayla, Sarıalan, Tonoz Yayla, Zeyniler Köyü, Kurbağakaya üzerinden oteller bölgesinde sona erecek.

        ULUDAĞ PREMIUM TRAIL 16K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış, 1. Oteller Bölgesi üzerinden Sarıalan, Kurbağakaya ve Softaboğan Şelalesinden geçerek oteller bölgesinde son bulacak.

        ULUDAĞ PREMIUM TRAIL 6K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış, 1. Oteller Bölgesi üzerinden Kurbağakaya tekrar oteller bölgesine ulaşarak son bulacak.

        KATEGORİLER

        Erkek / Kadın Genel Klasman

        Erkek / Kadın 40- (20 Temmuz 1985 - 19 Temmuz 2007)

        Erkek / Kadın 40+ (20 Temmuz 1975 - 19 Temmuz 1985)

        Erkek / Kadın 50+ (20 Temmuz 1965 - 19 Temmuz 1975)

        Erkek / Kadın 60+ (19 Temmuz 1965 ve öncesi doğumlular)

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