Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Uludağ'da kar kalınlığı 39 santimetreye ulaştı | Son dakika haberleri

        Uludağ'da kar kalınlığı 39 santimetreye ulaştı

        Türkiye'nin önemli kış ve kayak turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 39 santimetreye ulaştı. Otelciler yaklaşan yılbaşı öncesi hazırlıklarına başladı. Beyaz örtüyle kaplanan Uludağ, havadan görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 09:46 Güncelleme: 26.11.2024 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bursa'da cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

        • 2

          Türkiye'nin önemli kış ve kayak turizm merkezlerinden Uludağ'da da kar kalınlığı 39 santimetreye kadar ulaştı.

        • 3

          Uludağ'da hava sıcaklığı eksi 8 derecede seyrederken turizm merkezinde trafiğin aksamaması için ekipler de yoğun mesailerine başladı. Jandarma ekipleri de 8.kilometreden itibaren Uludağ'a çıkan araçlarda zincir ve kış lastiği kontrolü yapıyor.

        • 4

          Kar küreme araçlarıyla yolların açık tutulması için çalışmaların sürdüğü merkezde yılbaşı hazırlıklarına da başlandı.

        • 5

          Karla kaplanan Uludağ'ın zirvesi havadan görüntülendi.

        • 6

          Otellerin ise yılbaşı öncesi sezonu açmak için hazırlıklarına başladığı öğrenildi.

        • 7
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Yenidoğan' davasında 7. duruşma!
        'Yenidoğan' davasında 7. duruşma!
        2 eltinin kahreden ölümü!
        2 eltinin kahreden ölümü!
        Bitcoin'den 14.7 milyar dolar kâr etti
        Bitcoin'den 14.7 milyar dolar kâr etti
        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı
        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı
        Trump'tan Meksika, Kanada ve Çin'e ek tarife
        Trump'tan Meksika, Kanada ve Çin'e ek tarife
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Erkekleri tövbe ettiren trend!
        Erkekleri tövbe ettiren trend!
        Güne kahveyle mi yoksa çayla mı başlamalıyız?
        Güne kahveyle mi yoksa çayla mı başlamalıyız?
        Kahverengi gürültüyle mışıl mışıl uyku
        Kahverengi gürültüyle mışıl mışıl uyku
        Musk TV kanalı mı alacak?
        Musk TV kanalı mı alacak?
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Marketi savaş alanına çevirdiler
        Marketi savaş alanına çevirdiler
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        Eğitime kar engeli
        Eğitime kar engeli
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        Habertürk Anasayfa