Uludağ'da kar kalınlığı 39 santimetreye ulaştı
Türkiye'nin önemli kış ve kayak turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 39 santimetreye ulaştı. Otelciler yaklaşan yılbaşı öncesi hazırlıklarına başladı. Beyaz örtüyle kaplanan Uludağ, havadan görüntülendi.
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Bursa'da cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.
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Türkiye'nin önemli kış ve kayak turizm merkezlerinden Uludağ'da da kar kalınlığı 39 santimetreye kadar ulaştı.
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Uludağ'da hava sıcaklığı eksi 8 derecede seyrederken turizm merkezinde trafiğin aksamaması için ekipler de yoğun mesailerine başladı. Jandarma ekipleri de 8.kilometreden itibaren Uludağ'a çıkan araçlarda zincir ve kış lastiği kontrolü yapıyor.
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Kar küreme araçlarıyla yolların açık tutulması için çalışmaların sürdüğü merkezde yılbaşı hazırlıklarına da başlandı.
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Karla kaplanan Uludağ'ın zirvesi havadan görüntülendi.
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Otellerin ise yılbaşı öncesi sezonu açmak için hazırlıklarına başladığı öğrenildi.
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