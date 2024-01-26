Ulu Cami'de sergilenen Kabe kapısı örtüsünün bakımı tamamlandı

Daha sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü bunu koruma altına aldı. Bunu yapabilecek ustayı aradık. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün çalışanlarının da hazır bulunduğu, maliyetini de derneğimizin karşılamasıyla buradaki püsküllerimiz, o tarihi emanet yine eskisi gibi koruma altına alındı. Halkımızın ziyaretine sunuldu" diye konuştu.