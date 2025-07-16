Hangi ülkede hangi spor dalı daha popüler?
Futbol, dünyanın açık ara en popüler sporu. Neredeyse tüm Avrupa, Güney Amerika, Afrika, Orta Doğu, Orta Amerika ve Asya'da birinci sırada yer alıyor. Dünya genelinde yaklaşık 3,5 milyar futbolsever bulunurken, 200 ülkede 250 milyon kişi aktif olarak futbol oynamakta. En popüler spor dalları arasında ikinci sırada 2,5 milyar takipçisiyle kriket yer alır. Onu 2,2 milyar seveniyle basketbol ve 2 milyar takipçisiyle çim hokeyi izlemekte.
Giriş: 16.07.2025 - 10:35 Güncelleme: 16.07.2025 - 10:57