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        Haberler Dünya Ülkelerden Türkiye'ye taziye mesajı - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Ülkelerden Türkiye'ye taziye mesajı

        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciaya neden oldu. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.01.2025 - 17:34 Güncelleme: 21.01.2025 - 19:23
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        Ülkelerden Türkiye'ye taziye mesajı
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        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciaya neden oldu.

        AB'DEN TÜRKİYE'YE TAZİYE MESAJI

        Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

        Kallas, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Bolu'daki yangında yaşamını yitirenler için üzüntü duyduğunu belirtti.

        Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileten Kallas, "Alevleri kontrol altına almak için yorulmadan çalışan cesur kurtarma ekiplerini yürekten destekliyorum. Bu acılı anda Türkiye'nin yanındayız." ifadelerini kullandı.

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        Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da X hesabından yaptığı paylaşımda, başsağlığı mesajını ileterek, "Hayat kurtarmak için sahada ellerinden geleni yapan cesur müdahale ekiplerine minnettarım. Yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

        YUNANİSTAN'DAN TAZİYE MESAJI

        Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

        Miçotakis, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, Bolu'da kayak merkezindeki trajik can kayıpları nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. Yunanistan adına kurbanların ailelerine kalpten başsağlığı dilekleri iletiyorum ve yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Yunanistan Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda ise "Türkiye, Bolu'daki korkunç yangın ve trajik ölümlere ilişkin haberler bizi derinden üzdü. Acılı ailelere en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

        AZERBAYCAN'DAN TAZİYE MESAJI

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

        Azerbaycan’dan Türkiye’ye taziye mesajı
        Azerbaycan’dan Türkiye’ye taziye mesajı

        Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev mesajında, "Yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği haberi bizi derinden sarstı. Bu faciadan dolayı yaşadığınız üzüntüyü paylaşıyor, şahsım ve Azerbaycan halkı adına sizlere, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        RUSYA'DAN TAZİYE MESAJI

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

        Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Erdoğan'a Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın nedeniyle telgraf gönderdi.

        Putin, telgrafta "Bolu'daki kayak merkezinde meydana gelen yangının yol açtığı trajik sonuçlar nedeniyle başsağlığı dileklerimi kabul edin. Ölenlerin ailesi ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi, yaralılar için de acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim." ifadelerini kullandı.

        GÜRCİSTAN'DAN TAZİYE MESAJI

        Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.

        Kobakhidze, X hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de Kartalkaya kayak merkezindeki otelde meydana gelen yıkıcı yangından dolayı derin üzüntü duyuyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tam desteğimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

        Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerini sunduklarını kaydeden Kobakhidze, Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

        Gürcistan Dışişleri Bakanlığı da yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaşmıştı.

        UKRAYNA DEVLET BAŞKANINDAN TAZİYE MESAJI

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Dostumuz Türkiye'de yaşanan trajediden ötürü derin üzüntü duyuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yaralıların da bir an evvel sağlıklarına kavuşmasını umuyorum." dedi.

        BELÇİKA'DAN TAZİYE MESAJI

        Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

        Quintin, Bolu'daki yangına ilişkin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefonda görüştüğünü belirtti.

        Fidan'a, ülkesi adına yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğini ilettiğini aktaran Quintin, "Düşüncelerimiz kurbanlarla birlikte. Belçika, Türkiye ve halkının yanındadır." ifadelerini kullandı.

        ÇİN BÜYÜKELÇİSİNDEN TAZİYE

        Yeni atanan Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Yaşanan kazadan etkilenenlere ve yakınlara taziyelerimi iletiyorum" dedi.

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