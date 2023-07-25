Ülke tarihinin en büyük siyasi krizlerinden biri: İsrail'de binlerce kişi sokaklara döküldü!
İsrail'de Başbakan Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesinde kritik yasanın Meclis'ten geçmesiyle ülkede yaklaşık 30 haftadır süren protestolar alevlendi. İsrail tarihindeki en büyük siyasi krizlerden birini yaşarken, dün gece binlerce kişi sokaklardaydı. Doktorlar bugün greve gideceğini açıkladı, Netanyahu ise anlaşmazlıklara rağmen ülkenin kardeş kalması gerektiğini söyledi
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İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesinde kritik yasayı Meclis'ten geçirmesiyle ülke genelinde yaklaşık 30 haftadır düzenlenen protestolar dün gece alevlendi.
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Binlerce kişi kararı protesto etmek için sokaklara çıkarken, ülke genelinde doktorlar bugün greve hazırlanıyor. Doktorların yaklaşık yüzde 95'ini temsil eden İsrail Tabipler Birliği, 24 saatlik bir protesto düzenleyeceklerini açıkladı.
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Hükümetin yargı düzenlemesi karşıtı gösterilerinin odak noktası haline gelen başkent Tel Aviv'in Kaplan Caddesi önünde on binler toplandı.
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Polis yolları kapatan insanları dağıtmak için tazyikli su ve ilk kez biber gazı kulandı. Ülke genelinde en az 50 kişi tutuklandı.
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NETAHYAHU: ÜLKENİN KARDEŞ KALMASI GEREKİYOR
Protestoların ardından açıklama yapan Netanyahu, muhalefet ile diyalog kuracaklarını söyledi ve "anlaşmazlıklara rağmen ülkenin kardeş kalması gerekiyor" dedi.
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TARTIŞMALI YARGI DÜZENLEMESİ
İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi çeşitli yasa tasarıları içeriyor.
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Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.
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Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.
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Tartışmalı yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısı, siyasi ve toplumsal muhalefetin tüm tepkilerine rağmen bugün Mecliste kabul edilmişti.
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İsrail'de 10 binlerce yedek asker hükümetin yargı düzenlemesini protesto için gönüllü ordu görevini bırakacaklarını açıklamıştı.
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İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görevlerde bulunmuş isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.
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İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protestoları 7 aydır devam ediyor.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.