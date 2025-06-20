Ukraynalı anne aranıyor! Rezidansın önünden çocuğunu zorla götürdü!

Sarıyer'deki bir rezidansın önünde Katarlı Nızar R. (57) ile Ukraynalı Y.R. (39) çiftinin çocukları 7 yaşındaki D.R., anne tarafından sitenin önünden zorla araca bindirildi.

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DHA'nın haberine göre polisin yaptığı çalışmada anne ve babanın boşanmadığı ve velayet davasının da olmadığı öğrenildi.

Baba Nızar R., daha öncesinde de eşinin kızını öldürmekle tehdit ettiğini belirtti. Annenin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün saat 18.20 sıralarında Ayazağa'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre rezidansın önünde henüz resmi boşanma süreci başlamamış Katarlı Nızar R. (57) ile Ukraynalı Y.R. (39) çiftinin çocukları 7 yaşındaki D.R., annesi tarafından zorla araca bindirilerek götürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından şikayetçi olan baba Nızar R.'nin ifadesine başvuruldu.

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RESMİ BOŞANMA VE VELAKET DAVASI YOK

Baba Nızar R. eşiyle henüz resmi olarak boşanmadıklarını, herhangi bir velayet davasının da açılmadığını söyledi. Ayrıca baba Nızar R. çocuğunun, eşi Y.R. ile birlikte erkek bir kişi tarafından bir araca bindirilip kaçırıldığını söyledi. Daha öncesinde de eşinin kızını öldürmekle tehdit ettiğini belirtti.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI Olayın ardından havalimanlarına ve sınır kapılarına çocuğun kimlik ve araç bilgileri iletildi. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtları incelemeye alınırken, anne Y.R. ve onunla hareket ettiği değerlendirilen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.