Ukrayna telefon kodu, plaka kodu, para birimi ve alan adı uzantısı nedir?

Bağımsızlıktan bu yana hryvnia, bankacılık ekranında «UAH» kısaltmasıyla görünüyor ve özellikle 2022 sonrası döviz işlemlerindeki dalgalanmalara rağmen ulusal ödeme platformlarında sabit kod olarak kalıyor. Trafikte “UA” etiketi taşıyan beyaz plakalar, Avrupa kara sınır kapılarında menşe kontrolünü saniyelere indiriyor; mavi sarı EU bandı eklemesi ise Schengen geçişlerinde hız kazandırıyor.

Ukrayna telefon kodu, para birimi, plaka kodu ve ulusal alan adı uzantısı, küresel veri akışından lojistik etiketlemeye kadar geniş bir işlem setinin ilk kontrol basamağı hâline geldi. Uluslararası çağrı merkezleri +380 numara havuzunu VoIP sistemlerine entegre ederken; SWIFT transfer panelleri UAH satırını kur tablosuna otomatik kaydediyor. Otomobil kayıt sistemlerinde «UA» etiketi, hudut kontrolünde kamera okumasıyla risk katmanını azaltıyor; .ua alanı ise siber saldırılara karşı DNSSEC zorunluluğuyla güçlendirilmiş durumda. Bu dosya, her bir kodun teknik tarifini, tarihsel evrimini ve güncel kullanım detaylarını derleyerek okuyucuya güvenilir bir başvuru seti sunuyor.

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UKRAYNA TELEFON KODU

+380, 1995 yılında Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından tahsis edilen tek ülke kodu; Sovyet dönemindeki +7 bağlantısından ayrılışın simgesi. Numara planı üç haneli bölge veya operatör kodu artı yedi haneli abone numarasından oluşuyor; 050, 063, 073 blokları lifecell; 067, 097 blokları Vodafone; 091 ve 094 blokları Ukrtelecom sabit hatlarını işaret ediyor. Savaş bölgesindeki altyapı hasarına rağmen +380 prefiksi, Starlink ve uydu destekli baz istasyonları üzerinden roaming çıkışını devam ettiriyor. Avrupa Birliği’nin 2023 roaming düzenlemesi, +380 numaralı Ukraynalı mültecilerin geçici SIM kartlarında tarife eşlemesini zorunlu hâle getirdi.

UKRAYNA PARA BİRİMİ Hryvnia (UAH), 2 Eylül 1996’da kupon karbovanetsin yerine geçti. Banknot serileri, Kiev Altın Kapısı’ndan Hersones Antik Kenti’ne kadar kültürel temaları yansıtıyor; 1 000 UAH’lık yeni kupür, güvenlik şeridi ve renk değiştirici mürekkep içeren dördüncü nesil banknot olarak 2019’da devreye alındı. Merkez Bankası (NBU) 2023’te dijital hryvnia pilotunu başlattı; sınırlı test, kamu maaş ödemeleri ve insani yardım kartları üzerinden yürütülüyor. Döviz piyasasında UAH, makroekonomik belirsizlik nedeniyle IMF kontrollü kur rejiminde işlem görse de kartlı ödemelerde anlık FX dönüşümüyle istikrarlı işlem akışı sağlanıyor. REKLAM UKRAYNA PLAKA KODU Uluslararası taşıt tanıtım harfi «UA». Ulusal plakalar, mavi sarı bayraklı EU bandı + iki harf bölge kodu + dört rakam + iki harf yapısında. «AA» Kiev, «BB» Vinnytsia, «BE» Odessa’yı temsil ediyor. 2020’de devreye giren e-plate sistemi, plaka numarasını elektronik sigorta veritabanına entegre ederek trafik polisi kontrollerinde QR tarama ile sorgu yapmayı mümkün kılıyor. Savaş sonrası geçici yer değiştirme bölgelerinde, beyaz zemin üzeri siyah yazılı geçici plakalar «DP» (displaced) koduyla tahsis edildi; bu seri, AB sınırlarında menşe belirsizliğini önlemek amacıyla oluşturuldu.

UKRAYNA HANGİ ALAN ADI UZANTISI? .ua, 1992’de IANA tarafından tahsis edilen ülke kodlu üst seviye alan adı. Registry operatörü Hostmaster LLC, 2021’de DNSSEC zorunluluğu getirdi; 2022’de altı yeni Anycast düğümü Almanya ve İsveç üzerinden devreye alındı. Tescil şartı, marka tescil sertifikasına veya Ukrayna yasal kişilik belgesine sahip olmayı gerektiriyor; böylece alan adı “spam çiftliğine” dönüşmeden kurumsal kimliği güçlendiriyor.