Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Ukrayna telefon kodu, plaka kodu, para birimi ve alan adı uzantısı nedir?

        Ukrayna telefon kodu, plaka kodu, para birimi ve alan adı uzantısı nedir?

        Ukrayna telefon kodu, para birimi, plaka kodu ve alan adı uzantısı soruları, son yıllarda hem iş bağlayıcı işlemlerde hem de insani yardım trafiğinde sıkça karşımıza çıkıyor. +380 ile başlayan her arama, Kiev'den Odesa'ya uzanan cep telefonlarına doğrudan bağlanıyor; tek ülke kodu uygulaması, bölge ön kodu karmaşasını ortadan kaldırıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2025 - 15:10 Güncelleme: 13.07.2025 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ukrayna telefon kodu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bağımsızlıktan bu yana hryvnia, bankacılık ekranında «UAH» kısaltmasıyla görünüyor ve özellikle 2022 sonrası döviz işlemlerindeki dalgalanmalara rağmen ulusal ödeme platformlarında sabit kod olarak kalıyor. Trafikte “UA” etiketi taşıyan beyaz plakalar, Avrupa kara sınır kapılarında menşe kontrolünü saniyelere indiriyor; mavi sarı EU bandı eklemesi ise Schengen geçişlerinde hız kazandırıyor.

        Ukrayna telefon kodu, para birimi, plaka kodu ve ulusal alan adı uzantısı, küresel veri akışından lojistik etiketlemeye kadar geniş bir işlem setinin ilk kontrol basamağı hâline geldi. Uluslararası çağrı merkezleri +380 numara havuzunu VoIP sistemlerine entegre ederken; SWIFT transfer panelleri UAH satırını kur tablosuna otomatik kaydediyor. Otomobil kayıt sistemlerinde «UA» etiketi, hudut kontrolünde kamera okumasıyla risk katmanını azaltıyor; .ua alanı ise siber saldırılara karşı DNSSEC zorunluluğuyla güçlendirilmiş durumda. Bu dosya, her bir kodun teknik tarifini, tarihsel evrimini ve güncel kullanım detaylarını derleyerek okuyucuya güvenilir bir başvuru seti sunuyor.

        REKLAM

        UKRAYNA TELEFON KODU

        +380, 1995 yılında Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından tahsis edilen tek ülke kodu; Sovyet dönemindeki +7 bağlantısından ayrılışın simgesi. Numara planı üç haneli bölge veya operatör kodu artı yedi haneli abone numarasından oluşuyor; 050, 063, 073 blokları lifecell; 067, 097 blokları Vodafone; 091 ve 094 blokları Ukrtelecom sabit hatlarını işaret ediyor. Savaş bölgesindeki altyapı hasarına rağmen +380 prefiksi, Starlink ve uydu destekli baz istasyonları üzerinden roaming çıkışını devam ettiriyor. Avrupa Birliği’nin 2023 roaming düzenlemesi, +380 numaralı Ukraynalı mültecilerin geçici SIM kartlarında tarife eşlemesini zorunlu hâle getirdi.

        UKRAYNA PARA BİRİMİ

        Hryvnia (UAH), 2 Eylül 1996’da kupon karbovanetsin yerine geçti. Banknot serileri, Kiev Altın Kapısı’ndan Hersones Antik Kenti’ne kadar kültürel temaları yansıtıyor; 1 000 UAH’lık yeni kupür, güvenlik şeridi ve renk değiştirici mürekkep içeren dördüncü nesil banknot olarak 2019’da devreye alındı. Merkez Bankası (NBU) 2023’te dijital hryvnia pilotunu başlattı; sınırlı test, kamu maaş ödemeleri ve insani yardım kartları üzerinden yürütülüyor. Döviz piyasasında UAH, makroekonomik belirsizlik nedeniyle IMF kontrollü kur rejiminde işlem görse de kartlı ödemelerde anlık FX dönüşümüyle istikrarlı işlem akışı sağlanıyor.

        REKLAM

        UKRAYNA PLAKA KODU

        Uluslararası taşıt tanıtım harfi «UA». Ulusal plakalar, mavi sarı bayraklı EU bandı + iki harf bölge kodu + dört rakam + iki harf yapısında. «AA» Kiev, «BB» Vinnytsia, «BE» Odessa’yı temsil ediyor. 2020’de devreye giren e-plate sistemi, plaka numarasını elektronik sigorta veritabanına entegre ederek trafik polisi kontrollerinde QR tarama ile sorgu yapmayı mümkün kılıyor. Savaş sonrası geçici yer değiştirme bölgelerinde, beyaz zemin üzeri siyah yazılı geçici plakalar «DP» (displaced) koduyla tahsis edildi; bu seri, AB sınırlarında menşe belirsizliğini önlemek amacıyla oluşturuldu.

        UKRAYNA HANGİ ALAN ADI UZANTISI?

        .ua, 1992’de IANA tarafından tahsis edilen ülke kodlu üst seviye alan adı. Registry operatörü Hostmaster LLC, 2021’de DNSSEC zorunluluğu getirdi; 2022’de altı yeni Anycast düğümü Almanya ve İsveç üzerinden devreye alındı. Tescil şartı, marka tescil sertifikasına veya Ukrayna yasal kişilik belgesine sahip olmayı gerektiriyor; böylece alan adı “spam çiftliğine” dönüşmeden kurumsal kimliği güçlendiriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel ve Bahçeli'yi ziyaret edecekler
        Özel ve Bahçeli'yi ziyaret edecekler
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        "Otel yönetimi, çıkarken yan odadakileri bile uyandırmadı!"
        "Otel yönetimi, çıkarken yan odadakileri bile uyandırmadı!"
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi mesajı
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi mesajı
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Şile Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Şile Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Yağış çok az! Şiddetli rüzgara dikkat!
        Yağış çok az! Şiddetli rüzgara dikkat!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        12 milyon lira dolandırıldı
        12 milyon lira dolandırıldı
        Dünya mirası oldu
        Dünya mirası oldu
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Habertürk Anasayfa