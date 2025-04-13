Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, Rus ordusunun Sumi kentine düzenlediği balistik füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini ve 84 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, saldırı alanında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Hazreti İsanın Kudüse giriş günü olarak kabul edilen Dallar Bayramında Rusyanın Sumiye saldırı düzenlediğini belirtti.

Kentteki eğitim kurumları ve konutların hedef alındığını vurgulayan Zelenskiy, ülkeleri Rusyaya tepki vermeye çağırdı.

Zelenskiy, "Rusya tam da bu tür terörü istiyor ve bu savaşı uzatıyor." ifadesini kullandı.