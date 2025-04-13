Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ukrayna: Rusya'nın Sumi'ye düzenlediği balistik füze saldırısında 21 kişi öldü | Dış Haberler

        Ukrayna: Rusya'nın Sumi'ye düzenlediği balistik füze saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti

        Ukrayna, Rusya'nın Sumi'ye düzenlediği balistik füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi, 84 kişinin yaralandığını bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 14:44 Güncelleme: 13.04.2025 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya'dan Sumi'ye saldırı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, Rus ordusunun Sumi kentine düzenlediği balistik füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini ve 84 kişinin yaralandığını bildirdi.

        Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, saldırı alanında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Hazreti İsanın Kudüse giriş günü olarak kabul edilen Dallar Bayramında Rusyanın Sumiye saldırı düzenlediğini belirtti.

        Kentteki eğitim kurumları ve konutların hedef alındığını vurgulayan Zelenskiy, ülkeleri Rusyaya tepki vermeye çağırdı.

        Zelenskiy, "Rusya tam da bu tür terörü istiyor ve bu savaşı uzatıyor." ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Fenerbahçe Sivas deplasmanında
        Fenerbahçe Sivas deplasmanında
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        "Beni kadın sanıyorlardı"
        "Beni kadın sanıyorlardı"
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Gürcistan sınırında kurtarma operasyonu!
        Gürcistan sınırında kurtarma operasyonu!
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Haydi bakalım bu da oldu
        Haydi bakalım bu da oldu
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        Habertürk Anasayfa