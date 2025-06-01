Ukrayna: Rus uçakları vuruldu

Murmansk Bölge Valisi Andrey Çibis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgeye Ukrayna’nın İHA saldırısı düzenlediğini kaydederek, “Hava savunma sistemleri, güvenlik güçleri ve Acil Durum Bakanlığı yetkilileri çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

Sükunet çağrısı yapan Çibis, sosyal medyada saldırılarla ilgili fotoğraf ve görüntü paylaşılmamasını istedi.

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İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, kamikaze dronların uçtuğu ve yoğun dumanların yükseldiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, bölgedeki bir askeri birliğe saldırı olduğunu doğruladı. İHA’ların sayısının henüz sayılmadığını aktaran Kobzev, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili acil durum karargahı kurulduğunu ifade etti.

Ryazan Bölge Valisi Pavel Malkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çocuk Bayramı’nda Ukrayna’nın bölgeye saldırı düzenlediğine dikkati çekerek, ilk bilgilere göre can kaybı yaşanmadığını, düşen İHA’ların hasara neden olduğunu ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın bugün FPV İHA'larla ülkedeki askeri üsleri hedef alan saldırılarına ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Açıklamada, "Bugün Kiev rejimi, Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri hava üslerine FPV İHA'larla terör saldırıları düzenledi." ifadesi kullanıldı. İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri havaalanlarına yönelik saldırıların püskürtüldüğü belirtilen açıklamada, "Murmansk ve İrkutsk bölgelerinde, havaalanlarına yakın bir bölgeden FPV İHA'larının fırlatılması neticesinde birkaç uçak alev aldı." denildi. Saldırılar neticesinde çıkan alevlerin söndürüldüğü ve hayatını kaybeden personel olmadığı aktarılan açıklamada, "terör" saldırılarına katılan bazı kişilerin gözaltına alındığı kaydedildi.