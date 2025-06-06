Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ukrayna'nın doğusunda yaşlı ve engelli siviller tahliye ediliyor - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Ukrayna'nın doğusunda yaşlı ve engelli siviller tahliye ediliyor

        Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki Sloviansk ve Kostiantynivka kentlerinde, yaşayan yaşlı ve engelli siviller, yerel yetkililer ve Eastern SOS ekibi tarafından güvenli bölgelere tahliye edilmeye devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 23:47 Güncelleme: 06.06.2025 - 23:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ukrayna'nın doğusunda yaşlı ve engelli siviller tahliye ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki Sloviansk ve Kostiantynivka kentlerinde, yaşayan yaşlı ve engelli siviller, yerel yetkililer ve Eastern SOS ekibi tarafından güvenli bölgelere tahliye edilmeye devam ediyor.

        Tahliye sürecinde hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler evlerinden ve hastanelerden alınarak özel ekipmanlarla taşıma araçlarına bindiriliyor. Polis ekipleri ise tahliye öncesinde kimlik kontrolleri gerçekleştiriyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Ukrayna
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Diyarbakır yangın faciasında 4 gözaltı
        Diyarbakır yangın faciasında 4 gözaltı
        Telefonda 3 kişiyi 1 milyon dolandırdı
        Telefonda 3 kişiyi 1 milyon dolandırdı
        Al Hilal'in Victor Osimhen ısrarı: Anlaştı iddiası!
        Al Hilal'in Victor Osimhen ısrarı: Anlaştı iddiası!
        ABD Başkanı Trump'tan Fed'e faiz indirimi baskısı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed'e faiz indirimi baskısı
        Fenerbahçe'den yıldız hamleleri: Vlahovic, Sane!
        Fenerbahçe'den yıldız hamleleri: Vlahovic, Sane!
        İşte en değerli 10 Türk!
        İşte en değerli 10 Türk!
        Üzücü haber! ilk iş gününde hayatını kaybetti
        Üzücü haber! ilk iş gününde hayatını kaybetti
        Saldırıların gölgesinde bayram
        Saldırıların gölgesinde bayram
        PSG'den Arda Güler hamlesi!
        PSG'den Arda Güler hamlesi!
        Trump, Elon Musk'ın "aklını kaçırdığını" söyledi
        Trump, Elon Musk'ın "aklını kaçırdığını" söyledi
        Kurban eti girmeyen ev yok
        Kurban eti girmeyen ev yok
        Rönesans Rezidans davasının firari sanığı ölü bulundu!
        Rönesans Rezidans davasının firari sanığı ölü bulundu!
        Saçlarını pembeye boyadı
        Saçlarını pembeye boyadı
        İsrail bayramda bile geri durmuyor
        İsrail bayramda bile geri durmuyor
        Fenerbahçe Devin Özek ve Okan Özkan'ı açıkladı!
        Fenerbahçe Devin Özek ve Okan Özkan'ı açıkladı!
        Ünlü markanın makarnaları toplatıldı
        Ünlü markanın makarnaları toplatıldı
        HIV tedavisinde yeni bir yöntem geliştirildi
        HIV tedavisinde yeni bir yöntem geliştirildi
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        Sınırın ikiye ayırdığı köy!
        Sınırın ikiye ayırdığı köy!
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        Habertürk Anasayfa