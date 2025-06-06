Ukrayna'nın doğusunda yaşlı ve engelli siviller tahliye ediliyor - Dünya haberleri | Dış Haberler

Ukrayna'nın doğusunda yaşlı ve engelli siviller tahliye ediliyor - Dünya haberleri | Dış Haberler

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki Sloviansk ve Kostiantynivka kentlerinde, yaşayan yaşlı ve engelli siviller, yerel yetkililer ve Eastern SOS ekibi tarafından güvenli bölgelere tahliye edilmeye devam ediyor.

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Tahliye sürecinde hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler evlerinden ve hastanelerden alınarak özel ekipmanlarla taşıma araçlarına bindiriliyor. Polis ekipleri ise tahliye öncesinde kimlik kontrolleri gerçekleştiriyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.