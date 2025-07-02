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        Haberler Dünya Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan 'hava savunma' çağrısı | Dış Haberler

        Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan 'hava savunma' çağrısı

        ABD'nin Ukrayna'ya bazı mühimmatların sevkini durdurmasının ardından Ukrayna tarafından çağrı geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın hava saldırılarına dikkat çekerek savunma alanında bir aciliyet bulunduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.07.2025 - 22:51 Güncelleme: 03.07.2025 - 00:13
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        Ukrayna'dan 'hava savunma' çağrısı
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        ABD'nin Ukrayna'ya bazı mühimmatların sevkini durdururken, Ukrayna tarafından hava savunması konusunda çağrı geldi.

        Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın haziran ayı içerisinde 300 füze ateşlendiğini, bunlardan 80'inin balistik füze olduğunu ifade ederken, 5 bin adet de dron kullanıldığını dile getirdi.

        Rusya saldırılarının, ABD tarafından ortaya konan barış çabalarının reddi anlamına geldiğini belirten Sybiha, hava savunma sistemleri konusunda çağrıda bulundu.

        Hava savunması konusunda aciliyet bulunduğunu vurgulayan Sybiha, hava savunma sistemlerini satın almaya ya da kiralamaya hazır olduklarını aktardı.

        Sybiha, açıklamasının sonunda "Vakit, zayıf kararların vakti değil." dedi.

        Politico'nun haberine göre, Ukrayna tarafı ABD'den silah temin edebilmek için yeni bir yöntem deneme düşüncesinde.

        Ukraynalı yetkililer, Avrupalı devletlerin ABD'den silah satın alarak kendilerine teslim edilmesi yöntemi üzerinde duruyor.

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        KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin daha önce Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan bazı askeri mühimmatı göndermeme kararı almasına ilişkin, "Ukrayna'ya ne kadar az silah sağlanırsa, özel askeri operasyon o kadar hızlı sona erecek." dedi.

        ABD'nin daha önce gönderilmesi planlanan bazı askeri mühimmatı Ukrayna'ya göndermeme kararını değerlendiren Peskov, "Bu kararın nedeni, stokların azalması. Her halükarda Ukrayna'ya ne kadar az silah sağlanırsa, özel askeri operasyon o kadar hızlı sona erecek." diye konuştu.

        TASS haber ajansının haberine göre ise Rusya, silah üretimini artırarak sürdürüyor.

        Rusya Ticaret ve Endüstri Bakanı Anton Alikhanov, her türden silahın üretimini artırmayı sürdürdüklerini ifade etti.

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