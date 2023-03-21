Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Ukrayna: Bahmut ve Avdiyivka yönünde şiddetli çatışmalar sürüyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Bahmut ve Avdiyivka yönünde şiddetli çatışmaların devam ettiğini bildirdi.

Giriş: 21.03.2023 - 21:32 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Liman, Bahmut, Avdiyivka, Marinka ve Şahtersk yönlerinde saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

     

     

  • Son 24 saatte, Rus güçlerinin 4 füze ve 24 hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, "Bahmut ve Avdiyivka yönünde şiddetli çatışmalar sürüyor. (Rus güçleri) Önemli ölçüde silah ve askeri güç kaybına rağmen bölgeyi ele geçirmeye çalışmaktan vazgeçmiyor." ifadesine yer verildi.

     

     

  • Öte yandan, açıklamada, Avdiyivka, Marinka ve Şahtersk yönlerinde Rus güçlerinin bazı yerleşim alanlarına düzenlediği saldırılarda ise başarısız olduğu kaydedildi.

     

     

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Liman, Bahmut, Avdiyivka, Marinka ve Şahtersk yönlerinde saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Son 24 saatte, Rus güçlerinin 4 füze ve 24 hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, "Bahmut ve Avdiyivka yönünde şiddetli çatışmalar sürüyor. (Rus güçleri) Önemli ölçüde silah ve askeri güç kaybına rağmen bölgeyi ele geçirmeye çalışmaktan vazgeçmiyor." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, açıklamada, Avdiyivka, Marinka ve Şahtersk yönlerinde Rus güçlerinin bazı yerleşim alanlarına düzenlediği saldırılarda ise başarısız olduğu kaydedildi.

 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.