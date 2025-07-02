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        Haberler Dünya Ukrayna ABD'yi silah teslimatını sürdürmeye davet etti | Dış Haberler

        Ukrayna, ABD'yi silah teslimatını sürdürmeye davet etti

        Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, ABD'yi, Ukrayna'ya yönelik silah yardımlarını sürdürmeye davet etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada ABD'nin desteğinin kritik öneme sahip olduğu ifade edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 14:41 Güncelleme: 02.07.2025 - 14:41
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        Ukrayna ABD'yi silah teslimatını sürdürmeye davet etti
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        Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, ABD'yi, Ukrayna'ya yönelik daha önce planlanan silah yardımlarını sürdürmeye davet ederek teslimatın devam etmesinin kritik öneme sahip olduğunu bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Kiev Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı John Ginkel'in, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın adına Bakanlığa davet edildiği belirtildi.

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        Bakanlıkta yapılan görüşmede ABD'nin Ukrayna'ya yönelik askeri yardımının sürdürülmesi ve savunma işbirliğinin ele alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Maryana Betsa, Rusya'nın tam kapsamlı saldırının başlamasından bu yana sağlanan destek için ABD'ye teşekkür etti ve özellikle Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmesine özel vurgu yaparak, daha önce tahsis edilen savunma paketlerinin teslimatlarının sürdürülmesinin kritik önemini vurguladı."

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        Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya hava saldırılarını sürdürdüğüne işaret edilerek, "Ukrayna tarafı, Ukrayna'nın savunma imkanlarını desteklemek konusunda herhangi bir gecikme, saldırganı (Rusya) barış aramaktan daha çok savaşa ve teröre devam etmeye teşvik edeceğini vurguladı." denildi.

        Ukrayna'nın, ateşkesin sağlanması ve savaşın sona erdirilmesine yönelik ABD'nin önerilerini desteklediği aktarılan açıklamada, "Bu durumda Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesi ve saldırgana yönelik koordineli transatlantik baskının artırılması kritik önem taşıyor." ifadelerine yer verildi.

        ABD PLANLANAN BAZI ASKERİ MÜHİMMATI GÖNDERMEME KARARI ALMIŞTI

        Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, yaptığı açıklamada, Pentagon'un, askeri dış yardımlara ilişkin inceleme yürüttüğünü belirtmişti.

        Bu kapsamda Kelly, eski Başkan Joe Biden döneminde Ukrayna'ya gönderileceği belirtilen bazı askeri mühimmatın "ABD'nin çıkarlarına öncelik vermek amacıyla" gönderiminin durdurulması kararı alındığını kaydetmişti.

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