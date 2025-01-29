Uğur Dündar, Müjdat Gezen'e yönelik ölüm iddialarını yalanladı

"YAŞANANLARA ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

Dündar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Sahtekârlar şimdi de tiyatromuzun ulu çınarı, sevgili arkadaşım 'Müjdat Gezen öldü' diye söylenti çıkarmışlar! Biraz önce kendisiyle konuştum. 'Sağlık yönünden turp gibiyim ama yaşananlara çok üzülüyorum' dedi. Böylece yalancıların mumunu üfleyip söndürmüş oldum"

Fotoğraflar: AA, X