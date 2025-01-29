Uğur Dündar, Müjdat Gezen'e yönelik ölüm iddialarını yalanladı
Uğur Dündar, usta oyuncu Müjdat Gezen'in öldüğü iddialarını sosyal medya hesabından yalanladı; "Yalancıların mumunu üfleyip söndürmüş oldum"
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Usta oyuncu Müjdat Gezen’in hayatını kaybettiği yönündeki iddialar, sosyal medyada gündeme geldi.
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Ancak bu iddialar, gazeteci Uğur Dündar tarafından net bir şekilde yalanlandı.
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Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddialara sert tepki göstererek, Müjdat Gezen’in sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
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"YAŞANANLARA ÇOK ÜZÜLÜYORUM"
Dündar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Sahtekârlar şimdi de tiyatromuzun ulu çınarı, sevgili arkadaşım 'Müjdat Gezen öldü' diye söylenti çıkarmışlar! Biraz önce kendisiyle konuştum. 'Sağlık yönünden turp gibiyim ama yaşananlara çok üzülüyorum' dedi. Böylece yalancıların mumunu üfleyip söndürmüş oldum"
Fotoğraflar: AA, X