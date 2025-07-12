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        Haberler Magazin Uğur Dündar: Bir iftira böyle çöktü - Magazin haberleri

        Uğur Dündar: Bir iftira böyle çöktü

        Gazeteci Uğur Dündar, hakkında açılan 'babalık' davasıyla ilgili yeni bir gelişmenin yaşandığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2025 - 15:05 Güncelleme: 12.07.2025 - 15:06
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        "Bir iftira böyle çöktü"
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        Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu’nun ablası Dilara G.'nin açtığı babalık davasında Uğur Dündar’dan alınan DNA örneğiyle yapılan testte biyolojik bağ tespit edilmedi. Adli Tıp Kurumu raporuyla desteklenen bu sonuç sonrası Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, babalık iddiasını kesin olarak reddetti.

        "Bir iftira böyle çöktü" diyen Uğur Dündar, DNA örneklerinin Adli Tıp Kurumu tarafından incelendiğini ve biyolojik bağın reddedildiğini hatırlatarak; "Adli Tıp Raporu'nun gelmesi 7 ay sürdü. Günlerce sanki azılı bir suçluymuşum gibi yayınlar yapıldı. Bu manevi işkence sürecinde ailem, çocuklarım derin izler bırakan travmalar yaşadı" diye konuştu.

        Uğur Dündar; "Bin defa DNA analizi yapılsaydı, bininde de aynı sonuç çıkardı. Zira Uğur Dündar topluma hiçbir zaman yalan söylemedi. "S" adlı kişiyi tanımış olsam "bekarlık yıllarımda tanıdım" derdim. Kamuoyuna saygıyla duyurur, "hayali iddiaya" karşı haklılığımızı kanıtlayan değerli Avukatım Murat Ergün'e ve adaleti tecelli ettiren değerli yargı mensuplarına çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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