Uğur Dündar: Bir iftira böyle çöktü - Magazin haberleri

Uğur Dündar: Bir iftira böyle çöktü - Magazin haberleri

Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu’nun ablası Dilara G.'nin açtığı babalık davasında Uğur Dündar’dan alınan DNA örneğiyle yapılan testte biyolojik bağ tespit edilmedi. Adli Tıp Kurumu raporuyla desteklenen bu sonuç sonrası Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, babalık iddiasını kesin olarak reddetti.

REKLAM advertisement1 "Bir iftira böyle çöktü" diyen Uğur Dündar, DNA örneklerinin Adli Tıp Kurumu tarafından incelendiğini ve biyolojik bağın reddedildiğini hatırlatarak; "Adli Tıp Raporu'nun gelmesi 7 ay sürdü. Günlerce sanki azılı bir suçluymuşum gibi yayınlar yapıldı. Bu manevi işkence sürecinde ailem, çocuklarım derin izler bırakan travmalar yaşadı" diye konuştu.

Uğur Dündar; "Bin defa DNA analizi yapılsaydı, bininde de aynı sonuç çıkardı. Zira Uğur Dündar topluma hiçbir zaman yalan söylemedi. "S" adlı kişiyi tanımış olsam "bekarlık yıllarımda tanıdım" derdim. Kamuoyuna saygıyla duyurur, "hayali iddiaya" karşı haklılığımızı kanıtlayan değerli Avukatım Murat Ergün'e ve adaleti tecelli ettiren değerli yargı mensuplarına çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.