Uğur Bilgin ile İrem Uslu evlendi
SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'daki 'Mesut' karakteriyle büyük beğeni toplayan Uğur Bilgin, İrem Uslu ile evlendi
Giriş: 27.08.2023 - 10:32 Güncelleme: 27.08.2023 - 10:42
- 1
Ünlü oyuncu Uğur Bilgin geçtiğimiz haziran ayında, Sapanca'da İrem Uslu ile nişanlanmıştı.
- 2
Uğur Bilgin ile İrem Uslu, nikâh masasına oturdu.
- 3
Uğur Bilgin ile İrem Uslu'nun mutlu gününe ait kareler ise sosyal meydada yayımlandı.
-
- 4
Uğur Bilgin'in eşine serenat yaptığı anlar ise hayranlarından yoğun ilgi gördü.