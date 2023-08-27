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        Haberler Magazin Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin evlendi! Eşi İrem Uslu'ya serenat yaptı! - Güncel Magazin haberleri

        Uğur Bilgin ile İrem Uslu evlendi

        SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'daki 'Mesut' karakteriyle büyük beğeni toplayan Uğur Bilgin, İrem Uslu ile evlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2023 - 10:32 Güncelleme: 27.08.2023 - 10:42
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          Ünlü oyuncu Uğur Bilgin geçtiğimiz haziran ayında, Sapanca'da İrem Uslu ile nişanlanmıştı.

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          Uğur Bilgin ile İrem Uslu, nikâh masasına oturdu.

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          Uğur Bilgin ile İrem Uslu'nun mutlu gününe ait kareler ise sosyal meydada yayımlandı.

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          Uğur Bilgin'in eşine serenat yaptığı anlar ise hayranlarından yoğun ilgi gördü.

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