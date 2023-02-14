TEPKİ YAĞDI
Uğur Arslan, konuşmasında, “Bir bakıyoruz; arabalar Sakarya plakalı, Niğde plakalı... Bu araç yardım verebilecek bir araç değil. Eski, dökük bir araç... Yaklaşıyorsunuz ve içi dolu. Nasıl dolu? Parça parça oradan, buradan toplama malzemeler, ağzına kadar camlarından dışarı kadar dolmuş... Biraz daha bakıyorsunuz birileri hala oradan bir şeyler getirip, arabanın içine tıkıyor. Plaka ne? Sakarya, plaka ne? Niğde, plaka ne? Başka bir şey..." söylemlerinde bulundu. Arslan’a, bu söylemlerinin ardından tepki yağdı.