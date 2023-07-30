Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Magazin Ünlü youncu Ufuk Özkan'dan organ nakli açıklaması! Gerek kalmadı... - Magazin haberleri

        Ufuk Özkan'dan haber var: Organ nakline gerek kalmadı

        Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi. Tedavisinin olumlu yönde ilerlediğini açıklayan ünlü oyuncu, organ nakline gerek kalmadığını ve bir hafta sonra taburcu olabileceğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2023 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Pek çok dizi ve filmde rol alan Ufuk Özkan'ın sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiği öğrenilmişti.

        • 2

          48 yaşındaki oyuncu, basına yansıyan haberlerin ardından açıklama yaparak, karaciğer yetmezliği ile mücadele ettiğini duyurmuştu.

        • 3

          Ufuk Özkan, "Bir süredir karaciğerimle ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçlerle ilgili önceden görüşmeler yapılıyor. Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldüm. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim. Bugünden sonra da Allah’ın izniyle böyle bir niyetim yok en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım. Tüm sevgi dolu dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Saygı ve sevgilerimle Ufuk Özkan (ağabeyiniz, kardeşiniz) İyi ki varsınız" ifadelerini kullanmıştı.

        • 4

          Zor günler geçiren oyuncudan güzel haber geldi. Hasta yatağından bir fotoğrafını paylaşan Ufuk Özkan, organ nakline gerek kalmadığını ve bir hafta sonra taburcu olabileceğini söyledi.

        • 5

          Ufuk Özkan şu ifadeleri kullandı: Günaydın. Hastanede 15'inci gün. Arayan, soran, dua eden, sosyal medyada beni hiç yalnız bırakmayan sizler... Şükür, ne çok sevenim varmış. Bana güç oldunuz. O zaman güzel haberi vereyim. Organ nakline gerek kalmadı, ilaçlarla devam. En kısa zamanda sahalara döneceğim, gülmeye güldürmeye devam. Hepinize, ağabeylerim, ablalarım, kardeşlerim sarılmak istiyorum. Desteğiniz paha biçilmez. İyi ki... Sevenlerime, hep güleryüzlü samimi hemşirelere, düşmeyeyim diye beni yıkayan Ahmet ağabeyime, diyet yemeklerini lezzetlendiren ve küçük kaçamaklar yapmama izin veren Sibel kardeşime, her saat başı ben uyurken bile kontrol eden Alihan kardeşime, odamı her gün resmen kırklayan Zeynep ablama ve adını hatırlayamadığım tüm sağlık çalışanlarından Allah razı olsun.

        • 6

          Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca beyefendiye güç ve güven veren aramaları ve mesajları için teşekkür ederim. Prof. Dr. Murat Dayangaç ile Prof. Dr. Onur Yaprak hocalarıma artık dostlarıma diyorum çok teşekkür ediyorum. (Canlar böle devam ederse 1 hafta sonra taburcu olurum. Tam hazır olmadan çıkmıyoruz çünkü bazı kan değerlerini sabitlememiz gerekiyor) Ama merak etmeyin kapının önünden uzaklaşmıyorum daha uzun yıllar buralardayım. Sevgiler.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı saldırı: 1 şüpheli yakalandı
        Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı saldırı: 1 şüpheli yakalandı
        Tofaş'tan 400 milyon Euro'luk satın alma
        Tofaş'tan 400 milyon Euro'luk satın alma
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        İstanbul’da 4 cami
        İstanbul’da 4 cami
        Tüyler ürperten cinayet nasıl çözüldü?
        Tüyler ürperten cinayet nasıl çözüldü?
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"
        Havai fişek deposunda patlama!
        Havai fişek deposunda patlama!
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Duştan dökülen tehlike…
        Duştan dökülen tehlike…
        Güneş yanıklarına dikkat!
        Güneş yanıklarına dikkat!
        İzmir'de kamyonet otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        İzmir'de kamyonet otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Bakan Koca duyurdu: Yasak olacak
        Bakan Koca duyurdu: Yasak olacak
        Fransa onu konuşuyor
        Fransa onu konuşuyor
        O görüntülere inceleme
        O görüntülere inceleme
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        Habertürk Anasayfa