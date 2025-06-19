Ufuk Bayraktar'ın gurur günü! Kızı Deray İrem Bayraktar mezun oldu - Magazin haberleri

Ufuk Bayraktar'ın gurur günü! Kızı Deray İrem Bayraktar mezun oldu - Magazin haberleri

Merve Bayraktar ile evli olan Ufuk Bayraktar, büyük bir gurur yaşadı.

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Ünlü oyuncunun kızı Deray İrem Bayraktar, mezun oldu. Kızının mezuniyet törenine katılan Ufuk Bayraktar, sevincini; "Biricik kızımın mezuniyetini gösteren rabbime şükürler olsun" sözleriyle ifade etti.

İKİ ÇOCUK BABASI

Öte yandan Ufuk Bayraktar'ın Deray İrem Bayraktar'ın yanı sıra Efe Cevahir Bayraktar adında bir oğlu var.

Ufuk Bayraktar ve çocukları Deray İrem Bayraktar ile Efe Cevahir Bayraktar