Ufuk Bayraktar'ın başrolde yer aldığı, 7 Şubat'ta gösterime girecek olan 'Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi' adlı filmin oyuncuları, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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"İNCE ELEYİP SIK DOKUDUK"

Filmin yönetmeni Uğur Bayraktar; "Yazarken beni motive eden en büyük şey, Ufuk'u seven insanlar oldu. 'Bunun karşılığını ödeyemiyoruz' dedim. Bu hedefle yola çıktık. İlk filmden sonra üç buçuk yıl beklememizin sebebi bundan... İnce eleyip sık dokuduk. Her detay üzerinde titizlikle çalıştık. Sadece oyuncu kadrosunu oluşturmamız bir sene sürdü. Ben, Türk sinemasında heyecan yaratacak bir işin geldiğine inanıyorum. Bu projeyi bu dönemde sinemaya yapmak çok kolay bir şey değil. Ben kimsenin utanmayacağını herkesin gurur duyacağı bir iş çıktığını düşünüyorum. Türkiye'ye damga vuracak bir iş yapmak istiyorum onun da bu olduğunu düşünüyorum. Başta kardeşim Ufuk Bayraktar'a eşim Ece Bayraktar'a ve bana inanan bu projeye güvenen hiçbir şeyden kısmayarak tam destek olan yapımcılarımız Murat Şener ve Mustafa Şirin'e teşekkür ederim" dedi.

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"OKUDUĞUMDA ÇOK HEYECANLANDIĞIM BİR SENARYOYDU"

Ufuk Bayraktar; "Okuduğumda çok heyecanlandığım bir senaryoydu. Ağabeyime inanıyordum. Birinci filmde bunu gösterdi. İkincisinde çıtayı yükseltti. Gelen izleyicilerin mutlu olacağını düşünüyorum" diye konuştu. Aile işi olmasına Ufuk Bayraktar, "İlk filmde biraz daha zorlanmıştım. İkinci filmde ruhumu teslim ettim. Bir sahnede bir şey oldu, 'Nefes alma' demişti. Nefesimi tuttum. Görüntü yönetmenine, 'Seslendim nefes almam lazım' demiştim" diyerek esprisini yaptı. Filmin dizi olacağının konuşulmasına Uğur Bayraktar, "Teklifler oldu. Tek odağımız bu film dedim. Sonra her şey olabilir. Açıkçası gidişatı seyirci belirliyor. İlk film koronavirüs zamanında vizyona girdi ve 500 bin gişe yaptı. Dijital platformda 'En Çok İzlenen Film' oldu. İzleyiciler, 'yap' derse yaparız" açıklamasında bulundu.

Senarist Ece Bayraktar; "Uğur, evde kendi kendine konuşan bir haldeydi. 'Gel, sana destek olayım' dedim ve kendimi işin içinde buldum" ifadelerini kullandı.

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"TESLİM OLMAK GEREKİYOR"

Yıldıray Şahinler; "Konuk oyuncu diyebiliriz bana... Uğur'un karaktere ve bana olan inancı kandırdı beni... Bir sinema filminin yönetmeni başka bir şeye benzemiyor. Oyuncuya da heyecan veriyor. Filmde bir tek an ve imaj bütün film kadar sizi yakalayabilir. Ben de ona inandım. Bu yaşta bir oyuncu buna kalkışır mı dedirtecek şeyler yaşadık" dedi.

"ÇALIŞMANIN KOLAY OLACAĞINI SANIYORUM" Umut Oğuz; "İlkini izlememiştim. Filmle anlaşınca hemen izledim... Ufuk'u Cihangir'den tanıyordum. Uğur'u tanımıyordum, çalışmanın kolay olacağını sanıyordum. Ne istediğini bilen yönetmenle çalışmak zor. Ufuk bana, 'O da bir şey mi? Ben gece uyuyamıyorum. İçimden geçiyor' dedi. Bu kadar işini seven senarist ve yönetmen olduğu için, teslim olmak gerekiyor. Bu işimizi çok kolaylaştırdı” dedi. "BANA SADECE EZBER YAPMAK KALDI" Ergül Miray Şahin; "Baştan sona her şey belliydi. Senaryo o kadar detaylı ve netti ki bana sadece ezber yapmak kaldı. Çok disiplinli ve güzel bir setti" dedi. Diopter Film, Ubay Film Yapım ve Net Sanat’ın iş birliğiyle hayata geçirilen ve Uğur Bayraktar’ın yönetmen koltuğuna oturduğu başrolde Ufuk Bayraktar'ın yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda; Reha Özcan, Cem Özer, Yıldıray Şahinler, Ergül Miray Şahin, Recep Çavdar, Yüksel Arıcı, Bora Karakul, Sabahattin Yakut, Gizem Erdem, Serkan Genç, Umut Oğuz, Süleyman Kadim Kabaali, Arın Kuşaksızoğlu, Kadir Toprak Karaman, Pınar Şenol, Ebru Karanfilci, Şükrü Yıldız, Şenol Önder, Emre Ertunç, Önder Yalçın, Selim Güler, Ömer Sina Bayraktar, Deniz Felder, Sinan Çağala, Charles Carroll, Scott Wells ve Michel Qissi eşlik ediyor.